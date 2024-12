Siguen las repercusiones tras el "robo" a Villa Mitre en Santiago

Continúa la bronca en Bahía Blanca por la derrota de Villa Mitre en la Reválida del Federal A frente a Sarmiento, lo que les permitirá a los de La Banda jugarse el ascenso a la Primera Nacional ante el ganador del Reducido de la Primera B.

Después de un cruce de ida en Bahía (1-0 para el local) que dejó serias dudas por el arbitraje, la vuelta en Santiago del Estero no fue diferente. Los bahienses sufrieron la roja de Maximiliano Jara a los 26 minutos, tras una agresión a un rival.

Después del gol de Pablo López que igualaba la serie, el árbitro Pablo Núñez sancionó penal y expulsó a Víctor Manchafico, decisión que generó reclamos al considerarse excesiva. Además, Villa Mitre reclamó una falta en el área local por un agarrón de Alan Tévez que no fue sancionado.

El Tricolor descontó con un penal de Sebastián Jeldres y Sarmiento, a pesar de quedarse con 10 por la roja a Francisco García, puso el 3-1 definitivo antes de un final en el que el entrenador visitante Carlos Mungo fue a buscar a su colega local Pablo Martel y se generó una batalla campal.

Carlos Mungo, DT de Villa Mitre, declaró sin filtro en TyC Sports: “Esta gente no merece estar en otra categoría porque robó todos los partidos. El partido fue un papelón, el hijo de p… de Núñez no tiene vergüenza lo que hizo hoy”.

Por su parte Pablo Martel, técnico de Sarmiento, se defendió: “En Bahía Blanca, el técnico de ellos había querido agredirme, la policía no lo ha permitido. Dice que cuando gané con Güemes hice unas declaraciones y la verdad es que nunca hablé del rival”.

“Tanto en Bahía como acá me estuvo insultando constantemente y cuando terminó el partido vino a agredirme. Lástima que hay personajes que ensucian esto antes de que se juegue", lamentó el DT.

Entre los jugadores de Villa Mitre también estalló la bronca. Facundo Fabello bramó: “Fue un partido de fútbol donde no nos dejaron jugar al fútbol. Está todo a la vista, el que no lo quiera ver es porque se hace el boludo. Y el que no habla, es cómplice”.

“También me tocó estar con Güemes e hicieron algo similar, del mismo lado está la misma gente”, coincidió con su entrenador, recordando el fallido ascenso al Nacional de 2021. En esa oportunidad, los bahienses cayeron por 4-2 con los santiagueños tras empatar 1-1 con un polémico arbitraje de Lucas Novelli Sanz.

Otro que fue categórico fue el experimentado Federico Mancinelli:"La palabra es desilusión, es impotencia. Nosotros jugamos a la pelota nada más, ustedes tienen que hablar. No pensé que el último partido de mi carrera iba a ser así. Lo más digno del fútbol es el jugador de fútbol, da tristeza”.

