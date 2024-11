TC: Canapino aprovechó la exclusión de Trucco y ganó la clasificación en La Plata

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) se quedó con la última clasificación del Turismo Carretera que se disputó hoy en el autódromo de La Plata. El piloto del Canning Motorsport había finalizado 2º detrás del poleman Juan Martín Trucco (Dodge Challenger). Pero al representante del Di Meglio Motorsport le quitaron los tiempos luego de la revisión técnica. La misma sanción le cupo a su coequipier Lautaro de la Iglesia (Dodge Challenger), que había finalizado 3º.

Lo cierto es que Trucco había dominado su 1ª clasificación de la temporada con una cómoda diferencia de casi medio segundo sobre el piloto del Canning Motorsport. Sin embargo, a la hora de pasar por la Técnica se detectó que el piso del canalizador del Challenger no respetaba la configuración reglamentada por lo que directamente le quitaron el tiempo. De este modo, el Titán logró su 1ª pole position desde su retorno a la “máxima” en la 10ª fecha del torneo.

La sanción aplicada a Trucco y de la Iglesia también favoreció a José Manuel Urcera (Ford Mustang) y Julián Santero (Ford Mustang) quienes avanzaron 2 posiciones y finalizaron 2º y 3º respectivamente. De esta forma, el piloto del LCA Racing fue el mejor posicionado entre los 7 que llegan a esta última fecha con chances matemáticas de ganar la Copa de Oro.

Cómo les fue a los candidatos de la Copa

Entre los 7 pilotos que llegaron con posibilidades matemáticas de ganar la Copa de Oro, Julián Santero fue el mejor posicionado en el 3º lugar. El piloto del LCA Racing se mostró conforme con el rendimiento del auto ya que “mejoramos el equilibrio con respecto a los entrenamientos”. De todos modos, perdió la chance de descontarle puntos a Mariano Werner (Ford Mustang), que lidera el torneo con 12,5 puntos de ventaja.

“No fue la clasificación que esperábamos. No sé si cambió algo en la pista o el set de neumáticos nuevos que pusimos. Algo nos incomodó y no quedó bien el auto. Pero no me gusta echar culpas o buscar excusas. Tenemos que trabajar para mañana”, dijo el actual campeón de la “máxima” que clasificó en el 12º lugar.

Los otros 5 pilotos que aún cuentan con posibilidades matemáticas finalizaron fuera del top 10. Mauricio Lambiris (Ford Mustang) quedó 11º (tiene la obligación de ganar para soñar con la corona), Diego Ciantini (Chevrolet Camaro) 15º, Germán Todino (Ford Mustang) 19º, Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) 25º y Santiago Mangoni (Chevrolet), que también debe la victoria, finalizó 28º.

Clasificación TC – La Plata – 15ª fecha

Pos. Piloto Mca. Tpo./Dif. 1 Canapino, A. Ch. Camaro 01;23.974 2 Urcera, J. M. F. Mustang 0.156 3 Santero, J. F. Mustang 0.192 4 Agrelo, M. Ty NG 0.202 5 Trosset, N. F. Mustang 0.220 6 Álvarez, S. Ch. Camaro 0.315 7 Spataro, E. F 0.334 8 Fritzler, O. D. Challenger 0.335 9 Mazzacane, G. Ch. Camaro 0.389 10 Craparo, E. D. Challenger 0.406 11 Lambiris, M. F. Mustang 0.466 12 Werner, M. F. Mustang 0.480 13 Landa, M. T Ng 0.505 14 Jakos, A. Ty NG 0.532 15 Ciantini, D. Ch. Camaro 0.549 16 Castellano, J. D. Challenger 0.555 17 Quijada, M. Ch. Camaro 0.621 18 Ledesma, C. Ch. Camaro 0.636 19 Todino, G. F. Mustang 0.649 20 Benvenuti, J. C. Ch. Camaro 0.679 21 Ebarlín, J. J. Ch. Camaro 0.679 22 Catalán Magni, J. T. F. Mustang 0.690 23 Martínez, A. Ty NG 0.760 24 Risatti, R. Ch. Camaro 0.788 25 Aguirre, V. Ch. Camaro 0.849 26 De Benedictis, J. B. F. Mustang 0.920 27 Ardusso, F. Ch. Camaro 0.925 28 Mangoni, S. Ch. Camaro 1.132 29 De Carlo, D. Ch. Camaro 1.169 30 Martínez, T. T Ng 1.237 31 Bonelli, N. Ch. Camaro 1.256 32 Gianini, J. P. F. Mustang 1.261 33 Chapur, F. D 1.356 34 Vázquez, M. D. Challenger 1.414 35 Fontana, N. Ch. Camaro 1.452 36 Ferrante, G. Ty NG 1.496 37 Serrano, M. Ty NG 1.654 38 Candela, K. T Ng 1.728 39 Carinelli, A. D. Challenger 3.037 40 Abella, S. T 4.044 41 Garbelino, J. T Ng 4.176 42 Dose, C. Ch. Camaro 4.910 43 Jalaf, M. F. Mustang ST 44 Trucco, J. M. D. Challenger ST 45 De La Iglesia, L. D. Challenger ST

Promedio: 182,842 km/h. Retiro de tiempos a Jalaf por llegar a los 3 apercibimientos. Retiro de tiempos a Trucco y de la Iglesia por artículo 3 (inciso 10).

Cronograma – TC y TC Pista

Domingo 1 de diciembre

10:05 a 10:15 – 1ª Serie TC (5 Vueltas)

10:30 a 10:40 – 2º Serie TC (5 Vueltas)

10:55 a 11:05 – 3º Serie TC (5 Vueltas)

