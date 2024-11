Italia derrotó a la Argentina y la eliminó de la Copa Davis

La ilusión argentina en la Copa Davis chocó contra Italia, el campeón defensor. En Málaga, tras los éxitos de Francisco Cerúndolo ante Lorenzo Musetti y de Jannik Sinner contra Sebastián Báez, los europeos, con una formación de dobles integrada por dos singlistas, el actual líder del ranking individual ATP, y Matteo Berrettini, superaron a Andrés Molteni y Máximo González por 6-4 y 7-5, en 1h24m. Así, el equipo nacional capitaneado por Guillermo Coria no logró superar los cuartos de final.

Tras el 1-1, el capitán italiano Filippo Volandri decidió dejar en el banco a los clásicos doblistas, Andrea Vavassori y Simone Bolelli (presentes, incluso, en el Masters de Turín), para colocar a dos singlistas de impactos poderosos, como Sinner y Berrettini, que si bien es el actual 35° del ranking, fue número 6 (en 2022) y finalista de Wimbledon 2021. Los italianos se fortalecieron desde el saque: lograron el 75% de los primeros servicios, ganando el 90% de los puntos con el primer saque y el 93% con el segundo. Los argentinos cedieron dos veces la apertura del punto, una en cada set, y en ambas con el tandilense Machi González al servicio.

La Argentina aspiraba a alcanzar las semifinales de la Copa Davis por primera vez desde que ganó la Ensaladera, en 2016.

El primer punto de la serie

Cerúndolo abrió en forma positiva el camino del equipo argentino en Málaga. En el primer punto de la serie frente a Italia, el jugador porteño, 30° del ranking mundial, derrotó a Musetti (17°) por 6-4 y 6-1, en 1h30m.

Cinco quiebres tuvo el primer set, en 56 minutos. Dos de Musetti y tres del argentino, que sacó para cerrar el parcial en el décimo game y no falló. Cerúndolo marcó el ritmo con su poderosa derecha ante un Musetti que intentó variar las alturas intercambiando reveses con slice y derechas con top, pero lo logró en cuentagotas. En ese ida y vuelta, Cerúndolo, que había vencido al italiano en el último choque entre ambos (en agosto, en la final del ATP de Umag, sobre polvo de ladrillo), se mostró más confiable.

Después de perder el primer set, el europeo siguió mareado y cedió su saque en la apertura del segundo parcial. El mayor de los hermanos Cerúndolo se soltó cada vez más y martilló, una y otra vez, con el drive. Dominó, con autoridad, hasta el final, dándole el primer punto de la serie a la Argentina. Cerúndolo sumó su tercer triunfo consecutivo en la competencia.

“Jugué uno de los mejores partidos del año. Lo fui asfixiando, él se fue desesperando, esa fue la estrategia. Intenté ser calmo y cuando vi la chance aceleré. Este año me sentí jugando mucho mejor en condiciones bajo techo. Es una superficie a la que no estamos acostumbrados, pero me sentí bien”, expresó Cerúndolo en TyC Sports.

El segundo punto

Obligado a ganar, Sinner igualó 1-1 la serie derramando su gran jerarquía sobre la superficie dura y bajo de Málaga, derrotando a Sebastián Báez (27°) por un cómodo 6-2 y 6-1, en 1h12m.

Sinner, de 23 años, sumó su victoria número 71 en una mágica temporada, en la que obtuvo ocho títulos, entre ellos el Abierto de Australia y el US Open. Báez, sin nada que perder, mostró buena actitud y se desplazó con rapidez, pero se encontró con un rival que está en “otra liga”.

Ganador del ATP Finals de Turín el domingo pasado, rápidamente abrió una brecha en el score con su primer quiebre, implacable con su tenis agresivo bajo control, una máquina de desgastar rivales ante un Báez con buen nivel, pero lógicamente inferior. Tras sellar el primer set en 36 minutos con su segund rompimiento, Sinner siguió pisando el acelerador con dos nuevos breaks fácilmente consolidados que le dieron un contundente 4-0. A continuación, por fin Báez fue capaz de tener alguna opción al resto, con sus primeras bolas de break, hasta cuatro, pero sin conseguir romper al italiano.

El argentino, capaz de aguantar los intercambios que imponía Sinner, se inspiró en la recta final e incluso provocó los aplausos de su rival con algún passing. Pero el tenista del momento se mostró prácticamente intocable y selló su triunfo en una hora y 12 minutos.

Fuente: La Nación