Validación de recetas de afiliados al PAMI: "El nuevo sistema no está preparado y colapsa"

Juan Perlotti, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Bahía Blanca, habló con LA BRÚJULA 24 sobre el nuevo sistema de validación de recetas para afiliados al PAMI, un problema que afecta a jubilados y pensionados de todo el país que tienen esa obra social. “Hasta el último día del mes pasado, el sistema de validación que se hace a través de una plataforma informática, hasta el último día del mes pasado lo manejaba una empresa y a partir del 1 de noviembre, mutó a otro sistema. Evidentemente el sistema no está tan preparado como se creía y colapsa, no se banca la cantidad de recetas que se autorizan en simultáneo en todo el país”, indicó a “Todo es posible”, con la conducción de Leandro Fernández Suñer.

"Entiendo que el problema va a ser pasajero, espero que se resuelva pronto, pero no es lo que pensaron; ya pasaron seis días y siguen los inconvenientes de esta prestación. En muchos casos podemos dar un paliativo al afiliado porque sabemos qué medicamento consume pero hay otras situaciones donde no podemos hacer nada porque no vemos qué es lo que tiene prescripto. No vemos lo que le prescribió el médico porque no podemos ingresar. Si no sabemos el producto que tiene recetado ni la dosis ni la cobertura, independientemente de la voluntad de la farmacia, no podemos intervenir", explicó.

Perlotti aclaró que "la complicación es en común; tenga la receta en papel o la versión online". "El método es el mismo. Si no puedo acceder a verificar, es lo mismo que nada y la norma de atención lo dice claramente. No hay forma de autorización que no sea online", advirtió.

Adelantó que se está pidiendo a los responsables del PAMI volver al sistema anterior "hasta que se pueda poner a punto el nuevo organigrama".

La entrevista con Juan Perlotti, titular del Colegio de Farmacéuticos de Bahía Blanca