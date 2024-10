"Fue un hecho desagradable, nada justifica tanta violencia", dijo el coordinador de Tiro

Francisco Taboada es el coordinador del fútbol formativo de Tiro Federal y, en diálogo con LA BRÚJULA 24, aportó detalles de lo sucedido a comienzos de semana, cuando el padre de un chico lo agredió brutalmente, un hecho que quedó captado por una cámara de seguridad ubicada estratégicamente en el predio de calle 14 de Julio.

"La verdad es que es un momento bastante desagradable que no le deseo a nadie, sobre todo en esta profesión. Todo comenzó el domingo cuando las Infantiles C enfrentaban a Pacífico. A la madre supuestamente le había llegado tarde la designación de la cancha, algo llamativo porque la citación del lugar donde se juega siempre se envía entre jueves y viernes", afirmó Taboada, en el programa "Hora Pico".

Y añadió: "El domingo a la mañana llamó al profe y cuando la atendió le dijo que le enviaba la dirección donde iban a jugar. Incluso le ofrece mandarle la ubicación real por Whatsapp a la mañana temprano. Lo increpó telefónicamente y luego personalmente, lo amenazó con que se la iba a ver con el marido. Ante esto, se comunican conmigo, me acerqué al predio y el día lunes planeo hablar con la mamá".

"Le pregunté ese mismo día qué había ocurrido, ella me insulta delante de muchos padres y bajo esos términos le digo que no podía seguir dirigiéndome a ella y que iba a proceder a hablar con los dirigentes para que no la dejen entrar al predio. La discusión siguió hasta que decidí cortarla. Uno sensato y racional pensó que todo iba a quedar ahí, me quedé mirando una práctica de fútbol y llega el marido directamente a golpearme", resaltó el trabajador del club "aurivioleta" en otro segmento de la nota radial.

Luego, agregó: "Bajé de la tarima desde donde estaba mirando el entrenamiento pero me golpeó igual pese a que me cubrí. Tengo detrás de la oreja inflamada, pese a que pasaron 48 horas. Los otros padres vinieron e intercedieron. Fue un hecho desagradable y nada justifica este acto violento. El nene venía hace un mes al club y el domingo mismo había hablado con la mamá y hasta ese día teníamos un diálogo cordial, no entendí por qué semejante violencia. Nosotros siempre rotamos para que nadie se sienta suplente o excluido".

"Es la primera vez que me toca vivir un acto de violencia de esa naturaleza; en el fútbol hay mucho de pasional y hoy que vivimos en una sociedad alterada, estoy viendo que en todos los clubes se repiten los insultos en distintas categorías. Esto que ocurrió me dio energías para contrarrestar lo que estoy percibiendo", esgrimió Taboada.

Consultado respecto a si va a continuar desempeñando tareas en el club, afirmó: "Tengo ganas de seguir, cuento con el apoyo de muchos coordinadores en contra de los violentos que están en la Liga del Sur. Hay que erradicarlos totalmente. La idea es implementar contratos de convivencia, asemejar lo que se hace en un colegio y llevarlo directamente al fútbol para el jugador y, por sobre todo, para el padre. Firmarlo y, si no se cumple, establecer sanciones severas".

"A veces nosotros terminamos colaborando con esa violencia. Hoy, lamentablemente, tengo que dar de baja al jugador porque con el padre no existe una vía de diálogo; además de los golpes, hubo amenazas contra el preparador físico. El chico recibió su primera citación para participar de un partido el fin de semana", finalizó el coordinador del club de la Liga del Sur.

El descargo de la pareja del agresor

Susana es la pareja del sujeto que fue denunciado por agredir a Taboada y mamá del chico que fue separado de la institución a raíz de la actitud violenta que protagonizó el hombre el último lunes y que motivó que incluso ya intervenga Fiscalía.

"Que le pegó es verdad, pero hay muchas cosas que no son ciertas. No es el único lugar al que mi hijo concurre. Arranca el domingo, yo no tenía el grupo de WhatsApp para ingresar a la cancha, hacía menos de la mitad de mes que estaba. El problema vino de Agustín, de hecho nosotros no teníamos problemas con él, hubo mala comunicación", mencionó la mujer a LA BRÚJULA 24.

Luego, sostuvo que "le dije que por favor me atendiera para saber la ubicación, el nene estaba entusiasmado y no es un chico para manejarse solo porque tiene un problema de lenguaje. Volví a llamar y no me contestaba, me leía y no me respondía. Le dije que por favor fuera responsable y me diera la ubicación. No me atendió, a la tercera me respondió y me dijo que él tenía vida. Le expliqué que tenía que organizarme yo también para poder ir a la cancha".

"No me dio la ubicación, llegué a la cancha y después él no dio la cara. Me mandó otro muchacho, yo estaba acostumbrada a otro lugar con profesores que estaban siempre, pero es un desorden total. Yo quiero saber si otros padres pasaron por lo mismo, no puede ser que haya sido la única en el mundo en pasar por esto, aunque entiendo que la violencia no está bien", aseguró, en otro segmento de la nota radial.

No obstante, sumó: "Después de lo que pasó, el lunes fui a la cancha para hablar con la secretaria para que me diera el grupo de WhatsApp para no tener problemas otra vez. Vuelvo y me llama el coordinador, yo no conocía a nadie. Entro y me dice que tenía que hablar conmigo, que a mi hijo lo llevaban a la cancha. Le dije que íbamos a hablar cuando estuviera Agustín, pero me dijo que él era el que mandaba. Cuando vuelvo a secretaria, la chica me dijo que estaba suspendida y que no podía entrar más al club".

"Hoy en día todo el mundo dice faltar el respeto cuando vos querés hablar. Si mi hijo es una excelente persona como dijo, que se sepa que todo arranca dentro de la casa. Yo no quise hablar con él, porque quería hablar con Agustín que era el protagonista de la película", reclamó Susana.

Por último, fue aún más allá: "El club siempre se va a querer atajar y el malo de la película es el padre, yo entiendo que es agresivo, pero lo que digo es la verdad. Yo nunca insulté porque no me manejo de esa manera. Yo pido disculpas por la violencia, no hay drama, pido perdón cuando cometo un error. Si hay testigos, que digan la verdad, porque yo di la baja y no ellos, como dijeron".