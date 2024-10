Carrera por el Balón de Oro: Lautaro Martínez quedó séptimo

El bahiense Lautaro Martínez finalizó séptimo en la carrera por el Balón de Oro. El bahiense, que es figura, goleador y capitán de Inter de Italia, y delantero destacado de la Selección Argentina campeona de América y del Mundo, concluyó en el top ten de los principales futbolistas más sobresalientes. Además, durante la ceremonia el surgido de Liniers anunció a Dibu Martínez como el mejor arquero del mundo.

El Toro fue el máximo goleador del torneo e integró el XI ideal. Pero también la rompió en el Inter, equipo del que es capitán, figura y goleador. No solo salió campeón de la Serie A con el conjunto nerazzurri, sino que finalizó el campeonato como MVP y capocannoniere, con 24 tantos. Además, quien ya integra el top 10 de máximos artilleros históricos del club, con 133 festejos, ganó la Supercopa de Italia, anotando el gol del título sobre la hora y siendo elegido mejor jugador de la final.

En total, a lo largo del curso 2023/24, Lautaro, de 27 años, anotó 35 goles, repartió 8 asistencias y ganó 3 títulos en 59 partidos.

Desde su arribo al fútbol italiano en 2018, el ex Racing acumula siete trofeos con Inter, además de cuatro con la Selección Argentina, incluida la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Me llena muchísimo, por la temporada que hice merezco estar donde estoy. He trabajado mucho, he sufrido mucho en los años anteriores, es la segunda vez consecutiva que me toca estar en esa ceremonia y yo creo que estoy para disputarlo”, aseguró el bahiense cuando le preguntaron sobre la nominación.

Con información de ESPN / TN