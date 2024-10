Andrés Iniesta anunció su retiro: el conmovedor discurso del exquisito futbolista

Andrés Iniesta tomó la decisión de ponerle fin a su carrera profesional luego de 22 temporadas y 40 títulos obtenidos en los diferentes equipos que jugó. El mediocampista se consagró como emblema de la Selección Española e ídolo indiscutido del Barcelona. El futbolista de 40 años anunció su retiro en conferencia de prensa y no pudo contener la emoción.

“Primero que todo, quería agradecer a todos los que están aquí por acompañarme en este día. A toda la gente que no ha podido estar e hizo el esfuerzo para estar en este día tan especial, supongo que me permitiréis que me emocione hoy. Nunca pensé... (se frena por las lágrimas) que llegaría este día. Realmente nunca lo imaginé, pero sí que todas estas lágrimas que hemos echado durante todos estos días, durante el día de hoy, son lágrimas de emoción, orgullo, tristeza. Son lágrimas de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista y lo conseguimos”, expresó el Cerebro.

Y agregó: “Después de muchísimo trabajo, sacrificio y esfuerzo. De nunca rendirse. Esos valores han sido imprescindibles en mi vida y por eso hoy me siento muy orgulloso de todo ese camino. Evidentemente con toda la gente que me ha acompañado. Me siento muy feliz de haber conseguido el premio, el sueño, lo máximo de ser futbolista profesional, porque era lo que más quería. Este camino hoy es como un cuento porque, para mí, mi carrera deportiva ha sido como un cuento porque viví las mejores cosas que se pueden vivir a nivel humano y profesional”.

Con información de Diario Popular