Escándalo: un ex Olimpo habló sobre la incentivación en el fútbol

Atlanta cayó en su visita a Atlético de Rafaela por la fecha 35 de la Primera Nacional 2024 y tras la derrota en Santa Fe habló Dylan Gissi, quien dejó una fuerte declaraciones que estremecieron al mundo del Ascenso: afirmó que la Crema les incentivó monetariamente para vencer a Brown de Adrogué, con quien compite por la permanencia.

"Con respecto al referí, yo creo que pasan cosas que nos condicionó. La expulsión de Carlos (Arce)... la segunda amarilla no hay ni contacto. Pero bueno, ¿Qué vas a hacer? Cosas raras que pasan en el fútbol, hay cosas que se nos van del alcance de nuestras manos", inició el suizo con pasado en Rosario Central, Atlético Tucumán y Banfield en diálogo con Bohemiopress.

Gissi procedió a relatar un hecho que vivieron justamente con la Crema antes de enfrentar al Tricolor de Adrogué: "Sabemos que existe -por ejemplo- el incentivo a favor, yo creo que eso está bien. Ellos (por Atlético de Rafaela) nos dieron cinco millones de pesos por ganarle a Brown de Adrogué y eso está bueno. Ojalá sea siempre por ganar, por el bienestar".

El duelo entre Atlanta y Brown de Adrogué tuvo lugar el pasado 2 de septiembre en el estadio Don León Kolbowski de Villa Crespo, en el cual el Bohemio se impuso por 1-0 producto del gol de penal de Ivo Costantino, a los 34 minutos del complemento. Un resultado clave para Rafaela ya que en esa misma jornada cayó 1-0 ante Chaco For Ever, por lo que le era clave que también perdiera el Tricolor.

"No quiero decir nada, no sé si hubo algo en contra. La verdad es que no lo sé, no creo. Yo creo en la honestidad y la integridad del fútbol y los futbolistas, de los futbolistas sobre todo. Viste como es, hay cosas que pasan que uno se entera y prefiere a veces no enterarse, qué va a ser. Son cosas que se nos escapan, yo creo en la lealtad de la gente pero no ponga en el fútbol las manos en el fuego por nadie", concluyó el defensor.

Así fue el triunfo de Atlanta sobre Brown de Adrogué al que se refirió Dylan Gissi

Con el defensor suizo en la zaga central, el Bohemio derrotó 1-0 con gol de penal al Tricolor con el tanto de penal de Ivo Costantino. Un resultado clave en lo que respecta la lucha mano a mano entre los de zona sur del conurbano bonaerense con Atlético de Rafaela.

La posible sanción que le podría caer a Atlético de Rafaela si se comprueban los dichos de Gissi

El Reglamento Transgresiones y Penas de AFA explica en su artículo 74 lo que serían las sanciones en caso de comprobarse que ofreció dinero para que derrote o iguale ante un rival, el caso que describió el defensor central con respecto a la previa a su juego con Brown de Adrogué.

"Suspensión de 4 meses a dos años al club que resulte responsable de que, por sí, por persona interpuesta o por cualquier otro medio, dé u ofrezca recompensa a jugador, sujeta a la condición de que el equipo que éste integre empate o derrote al adversario, siempre que el ofrecimiento, tenga por finalidad estimular su desempeño en el juego, para que el resultado del partido beneficie la colocación de un tercer equipó en la correspondiente tabla de posiciones. Si reincide dentro de los seis años siguientes, le corresponderá al club infractor la pena de expulsión", explica la norma.

Fuente: TyC Sports