La Fragata Libertad llegó a Brasil y encara el tramo final del 52º Viaje de Instrucción

Luego de haber zarpado de Barbados y navegado durante dos semanas, la fragata ARA “Libertad” arribó al puerto brasileño de Recife, capital del Estado de Pernambuco. Esta es su quinta escala del 52º Viaje de Instrucción, donde permanecerá hasta el próximo jueves 10 de octubre.

El buque escuela de la Armada Argentina fue recibido por la Cónsul de la República Argentina en Recife, Julieta María Celeste Grande, y el Agregado Naval a la Embajada Argentina en Brasil, Capitán de Navío el bahiense Gonzalo Horacio Nieto. También estuvo presente el Capitán de Puertos de Pernambuco de la Marina de Brasil, Capitán de Mar y de Guerra Carlos Frederico Tojal do Vale; y otras autoridades de la Marina del Brasil.

En esta ciudad, situada al noreste de Brasil, durante hoy y mañana, de 13 a 16 hs., la fragata abrirá sus puertas al público para que tanto turistas como pobladores de la zona puedan conocerla e interactuar con sus tripulantes.

Durante su estadía, se realizarán diferentes actividades protocolares que incluyen la colocación de ofrendas florales en homenaje al Almirante Tamandaré y al General San Martín. Asimismo, los Guardiamarinas en Comisión llevarán a cabo el martes actividades culturales y de interés profesional, como la visita a la Plaza do Marco Zero y un intercambio con la participación de la Banda de Música de a bordo en el Museo Cais do Sertão. Luego, efectuarán un recorrido por la Escuela de Aprendices Marineros de Pernambuco (EAMPE) y por el centro histórico de Olinda.

Los futuros oficiales de la Armada se trasladarán a la zona de Plaza de la República para conocer el Palacio del Campo de las Princesas, sede administrativa del gobierno del Estado de Pernambuco, además del Teatro de Santa Isabel y el Palacio de Justicia.

Esta es la decimocuarta vez en la historia que la fragata arriba a este puerto. La primera fue en el marco de su Viaje de Instrucción inaugural, en 1963, en el que Recife fue la escala inicial de ese histórico desafío en el mar.

Fase final

Mientras el buque escuela, al mando del Capitán de Navío Adolfo Rodrigo Ureta, se dirigía a Recife, los 64 Guardiamarinas en Comisión pertenecientes a la Promoción 153º del Cuerpo Comando Escalafón Naval, 88º del Escalafón Infantería de Marina y 109º del Cuerpo Profesional Escalafón Intendencia, pasaron por la fase de Evaluación de la materia Práctica Profesional Integrada V.

Cada uno de ellos rindió exámenes orales de manera individual ante la mesa examinadora conformada por el Comandante del buque, el Segundo Comandante, Capitán de Fragata Nicolás Salinas, y los jefes del Departamentos Estudios, Cubierta, Máquinas y Abastecimientos, a los que se sumaron los Jefes de las Brigadas de Estribor y Babor, del Detall de Estudios, y Servicios y Pañoles.

Durante seis días, mañana y tarde, se evaluaron sus conocimientos básicos del buque y contenidos de las clases académicas recibidas a bordo como parte del Plan de Estudio. Asimismo, se incluyó lo que aprendieron durante su práctica profesional y pasantías en los Cargos o Divisiones, a fin de determinar cómo se articularon los conocimientos áulicos de la Escuela Naval Militar y del Viaje de Instrucción, con la práctica efectuada a bordo.

Una vez que estén los resultados de dichas evaluaciones, los Guardiamarinas en Comisión serán informados, lo cual seguramente sucederá en la siguiente pierna de navegación.

Fuente: LB24 / Gaceta Marinera.