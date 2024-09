La columna de la Ubfal: el ataque de furia de una de las ex de Nito Artaza

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, sintetizó las noticias más destacadas del mundo de la farándula, en su columna diaria en el programa “Hora Pico”.

“Entre Nito Artaza y Cecilia Oviedo hay un odio ancestral. Él fue un infiel histórico, el conflicto según dijo el imitador fue porque no le consiguió estacionamiento exclusivo para el recital de Paul Mc Cartney. Ella tiene un hijo en común con el humorista llamado Leandro, publicó una carta donde lo ataca muy fuerte. Habla de maltrato y cansancio”.

“La interna familiar de Jorge Lanata no cede, con Elba Marcovecchio que no la quería trasladar y el resto que incluye a las dos ex parejas, las hijas y los compañeros que están en contra. Este último grupo tiene muchas esperanzas en la recuperación del periodista que, casualmente, hoy está cumpliendo años, en el marco de tres meses de internación”.

“Paula Chaves, Sabrina Rojas y Brenda Gandini se fueron de vacaciones con los hijos de cada una de ellas a Miami. Mientras tanto, los maridos de las tres se quedaron solos en Buenos Aires. Están aprovechando que en los colegios a los que los chicos asisten les dan unos días de vacaciones en esta época del año y disfrutan estando lejos de casa”.

