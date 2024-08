La Unión Europea no reconoce la victoria de Maduro en Venezuela

En el consejo informal de Exteriores de la Unión Europea, celebrado en Bruselas, intervino virtualmente el opositor Edmundo González Urrutia, quien hizo “una presentación de la situación” y agradeció la invitación de los Veintisiete.

Los ministros de Exteriores de los países de la UE coincidieron en no reconocer la victoria electoral que reclama el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pero no llegaron a un acuerdo para reconocer el triunfo de la oposición.

España hizo “todo lo posible por mantener la unidad”, un objetivo que se logró. También se apostó por “intensificar el diálogo con los actores regionales, especialmente con Brasil y Colombia y por hacer todo lo posible por preservar la integridad física y los derechos civiles y políticos de los miembros de la oposición”, explicaron las fuentes.

“Hemos pedido las actas una y otra vez pero, un mes después, no hay esperanza de que Maduro presente las actas, es muy tarde para eso”, dijo el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, quien agregó que “al no haber verificación, y tememos que nunca la habrá, no podemos aceptar la legitimidad de maduro como presidente electo”.

“Seguirá siendo presidente de facto, sí, de facto, pero negamos la legitimidad democrática basado en un resultado que no se puede verificar”, concluyó.

Josep Borrell, explicó que los países de la Unión Europea optaron por no imponer nuevas sanciones a Venezuela, tras tener ya sancionadas a 55 personalidades políticas del país: “La realidad es que tenemos a 55 personalidades políticas de Venezuela ya sancionadas, entre ella la vicepresidenta, que ahora es ministra, creo, de Petróleos (Delcy Rodríguez) y al que ahora es ministro del Interior (Diosado Cabello)”, dijo.

Fuente: LB24 / Diario 26.