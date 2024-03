“La Justicia volvió a matarla”: la indignación de Ulises Jaitt porque archivaron la causa Natacha

Ulises Jaitt estalló al enterarse de que los nuevos fiscales, Martín Otero y Lida Osores Soler, archivaron la causa por la causa Natacha. “La Justicia volvió a matarla”, aseguró en su cuenta de Twitter. Sin embargo, advirtió que no se quedará de brazos cruzados y que seguirá reclamando para que se investigue lo ocurrido el 23 de febrero del 2019 en el salón de fiestas Xanadú.

“Malditos desgraciados, el departamento judicial de San Isidro es el más corrupto del país, hoy ganaron, me vienen venciendo hace 5 años con Natacha, hoy recibo un golpe emocional fuerte por este atropello judicial, pero sepan que esto me va a dar más fuerza que nunca. ¡Justicia!”, escribió.

Ulises Jaitt estalló después de que archivaran la causa por la muerte de Natacha (Foto: Captura X /ulisesjaitt)

Acto seguido, agregó: “Agradezco a la prensa y a todos los que me escriben solidarizándose, me explota el WhatsApp, ya contestaré uno por uno”. “Presenté seis testigos para ir a declarar a la Justicia con información de lo que pasó esa noche y no los convocan. La archivan cuando hay prueba pendiente. Asco”, concluyó indignado.

Indignado con la noticia, Ulises sentenció: “La Justicia de San Isidro hoy mató a Natacha nuevamente, el 23/2/2019 fue Gonzalo Rigoni. Hoy 21/3/2024 la mataron ellos”. “No se olviden nunca de estas caras y nombres, ellos lo hicieron: Cosme Iribarren, Sebastián Fitipaldi, Diego Callegari son los sicarios judiciales de Natacha”, dijo en referencia a los tres fiscales que fueron apartados de la causa.

Finalmente, cerró haciendo hincapié en los nuevos fiscales a cargo: “Martín Otero y Lida Osores Soler de la UFI de violencia de género de Vicente López, leyeron bien, violencia de género, lo que menos hizo es investigar la muerte de una mujer. Recibieron órdenes de arriba de cerrar la causa, ¡ellos también mataron a Natacha!”.

Archivaron la causa por la muerte de Natacha Jaitt y su familia está indignada: “Nos enteramos por los medios”

A cinco años de la muerte de Natacha Jaitt, archivaron la causa judicial. En diálogo con TN Show, el abogado de la familia, Yamil Castro Bianchi, confirmó la decisión tomada por los nuevos fiscales Martín Otero y Lida Osores Soler. “Nos enteramos por los medios y luego por la Justicia”, agregó claramente indignado por la situación.

“Es dable mencionar que en el marco de la presente se han peritado distintos aparatos tecnológicos de comunicación, entre ellos el teléfono celular y dispositivo electrónico IPad pertenecientes a la víctima de autos, sin que el resultado de las mismas hayan aportado elementos que alimenten una hipótesis delictiva respecto al deceso de la Sra. Jaitt”, señala el documento al que accedió este medio.

Y precisa: “Misma conclusión a la que puede arribarse con relación al resultado que arrojaron las restantes diligencias probatorias y medidas investigativas desplegadas durante el transcurso de la investigación”. “Conforme a lo señalado, disponemos archivar las presentes actuaciones”, concluye.

el abogado de la familia anticipó que tomarán medidas. Cabe destacar que, desde el 23 de febrero de 2019, el entorno de la mediática no dejó de exigir Justicia y pedir que se esclarezca el caso.

