“Me dijo negra muerta de hambre, por eso le pegué una cachetada”

Nancy Cecilia Muñoz, la mujer que ayer fue detenida por agredir una inspectora de Tránsito, recuperó esta mañana la libertad y brindó su testimonio en La Brújula 24.

Si bien reconoció haber golpeado a la empleada municipal, aseguró que fue como respuesta a una serie de insultos. Y aclaró que fue de manera violenta. “Recién me dieron la libertad, pero salí firmando por 6 meses por algo que yo no hice. Estábamos sentadas en la vereda y justo llegó un vecino porque se le había desmayado la suegra. Dejó la combi en marcha, venía esta gente –por los inspectores– y pararon adelante. El vecino me hizo señas para que fuera y ella me empezó a decir malas palabras, me dijo negra muerta de hambre, por eso me enojé”.

“Lo único que hice fue darle una cachetada. Soy paciente psiquiátrica, me atendieron muy bien en la Policía, pero la Justicia la llevan de ganar ellos”, consideró.

Su hija, Agustina, también plasmó sus sensaciones en el aire del programa “Hora Pico”. “Ayer hubo un incidente con una inspectora justo afuera de la casa de mi mamá. A ella la tienen todavía detenida –salió en medio de la entrevista-. La inspectora dio su versión, pero no es como ella dice, que la agredieron sin motivo, no fue así. Nosotras estábamos en la vereda, y la inspectora empezó a insultarnos, a decir malas palabras. Mi mamá se enojó y la trajeron detenida a la Comisaria Cuarta”.

“Estaba haciéndole la multa a un vecino nuestro y como estábamos en la vereda, pasó y nos empezó a insultar. Estacionó el móvil unos metros más adelante y se bajó diciendo malas palabras. Por eso pasó lo que pasó, creo que a nadie le van a pegar sin motivos”.

Y recordó: “Estaba linda la tarde y nosotros somos de estar en la vereda, ella pasó con el compañero y dijo varias cosas. Mi mamá reaccionó por eso. El vecino estaba con la camioneta estacionada porque tenía un familiar descompuesto en la casa. ¿Qué miran negras? y otras cosas. Mi mamá reaccionó por eso, le pareció una falta de respeto”.

“Le dijo a mi mamá que mirás negra puta, ella dice que fue sin motivo y no es así, de mi parte creo que nadie te va a golpear si nadie te hace nada. Fue una simple cachetada, no le hizo nada. Hasta la propia policía dijo que no tenía nada, la sacaron de la comisaría y no tenía nada, un raspón en el párpado nada más. Siempre la lleva de ganar porque es una municipal y uno termina como el malo, no fue una agresión sin motivo”, apuntó.

Y Jorge, esposo de Nancy Muñóz, aseveró: “Estas chicas son unas maleducadas, mi señora tiene un problema psiquiátrico y esta misma mujer, hace dos meses, en un operativo en la esquina del barrio, me mandó 20 patrulleros porque decían que no paré en el operativo, pero estaba en la puerta de mi casa. Es la misma que anda siempre acá en el barrio, pero no somos los únicos damnificados. En la nota de La Brújula 24 hay 90 comentarios y todos están a favor de mi señora. Fue un cachetazo por maleducada”.