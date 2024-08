Desde Bahía Blanca a Denver: el inesperado abrazo de cumpleaños que conmovió a Mailén

Mailén Scoccia es bahiense, está radicada en Estados Unidos y el pasado 8 de agosto, día de su cumpleaños, su reacción en el aeropuerto de Denver, al recibir la mejor sorpresa de su vida, se viralizó y emocionó a todos.

Radicada en Colorado Springs, Mailén está trabajando como au pair , es decir, cuidando niños en una casa de familia. A la vez, está perfeccionando el idioma inglés.

De regreso de unas vacaciones en Canadá con la familia que la contrató, desde Bahía Blanca su mamá Daiana; su papá Alejandro y su hermana Azul le hicieron una videollamada para saludarla. Claro que lo que menos se imaginaba era que, en plena comunicación, su papá iba a aparecer en vivo y en directo.

“Fue increíble, no me lo esperaba para nada. Venía con altibajos porque estar tan lejos de mi familia en la fecha de mi cumpleaños me ponía triste”, relata la chica a La Brújula 24, con 22 años recién cumplidos.

“Llegué de viaje y en el aeropuerto recibí una caja llena de cartas y recuerdos de mi familia. Yo no entendía nada. Empezamos la videollamada para que, supuestamente, vieran cómo abría esos regalos. De pronto mi mamá me preguntó qué tenía en la cabeza. Le respondí que la vincha, que la llevaba por mi cumpleaños desde el día anterior. Me miré en la cámara y lo vi a mi papá detrás de mí. Corrí a abrazarlo, totalmente shockeada”, cuenta.

Alejandro y Mailén en Estados Unidos. Las caras de felicidad

Daiana relató que el plan estuvo perfectamente armado y orquestado. Todo salió tal cual lo planeado. “Pareció un cuento perfecto, no sospechó nada y todos felices”, dijo.

“Mi hija se ‘comió’ la historia de que el papá estaba trabajando y desde una estación de servicio se unía a la videollamada”, completó, para agregar: “Nosotros le habíamos preparado unos cuantos recuerdos y se los hicimos llegar, más que nada como excusa para que no nos perdiéramos ese encuentro a través de la cámara”.

El video de TikTok fue de lo más conmovedor. Mailén, relajada, habla normalmente con su familia rodeada de los niños que ella cuida. Todos estaban al tanto de la sorpresa que se avecinaba.

La mejor recompensa tras un año difícil

“Mi esposo Alejandro pasó un año difícil, falleció su padre y a eso le sumó lo mucho que extraña a Mailén, que es nuestra hija mayor. Hacía seis meses que no la veíamos. Por toda la logística familiar solo podía viajar uno solo y el elegido fue él, que se lo merece, porque vive para nosotras”, reflexiona Daiana.

La familia para la que trabaja Mailén es, según dice, “espectacular”. “La conocimos en Buenos Aires poco antes de que se fuera a Estados Unidos. La quieren como si fuera su propia hija. Ella decidió su futuro y quiso irse a perfeccionar su inglés. Está viviendo una experiencia increíble más allá del desarraigo”, dijo.

“Todos estamos felices de que haya sido Alejandro quien viajó al Norte a ver a Mailén. Estaba muy movilizado cuando nuestra hija se fue. Los dos aprovecharon a pasear unos días y a estar juntos, que es lo que más deseaban. Salió todo perfecto y los dos quedaron con las pilas recargadas y llenos de amor”, resumió Daiana.

Mailén, por su parte, invitó a quienes deseen seguirla en Instagram y compartir sus experiencias a su Instagram: @maiiisco.