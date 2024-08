Detuvieron en EEUU a un cirujano que atendió a Silvina Luna luego de Lotocki

Cristian Pérez Latorre fue detenido por la justicia de Estados Unidos acusado de ejercer sin licencia médica la profesión y podría enfrentar hasta 10 años de prisión. Se trata del cirujano argentino que operó a Silvina Luna en 2016 para quitarle el metacrilato, después de la intervención de Aníbal Lotocki del año 2010.

Según publicó el sitio de noticias CBS News, Pérez Latorre enfrenta seis cargos por ejercer la medicina sin certificación y una acusación especial por infligir lesiones corporales graves contra una mujer que operó en 2021.

Pérez Latorre cobró gran notoriedad en la Argentina luego de realizar severas declaraciones contra Lotocki a raíz de la muerte de Luna en agosto de 2023 y a lo largo de los últimos meses de vida de la también actriz y conductora de TV. Sus críticas se centraron sobre todo en relación al material utilizado en la cirugía a la que se sometió Luna con Lotocki y que terminó primero en un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia renal y posteriormente en su muerte.

Pérez Latorre había operado a Luna para remover el metacrilato implantado por Lotocki en 2010, procedimiento que fue realizado con una técnica laparoscópica avanzada. Sin embargo, su carrera en los Estados Unidos ha terminado en un escándalo, ya que fue detenido mientras se investigaba una cirugía estética realizada el 13 de julio de 2021 sin licencia válida. La paciente afectada denunció al cirujano por las complicaciones derivadas de la intervención, las cuales requirieron dos cirugías adicionales.

Las autoridades estadounidenses no han revelado detalles específicos sobre las complicaciones que sufrió la mujer, pero sí han difundido los cargos penales que enfrenta Pérez Latorre. Kathleen Nicholls, jefa de la División de Investigación del Departamento de Asuntos del Consumidor, no escatimó en palabras al calificar las acciones de Latorre como “peligrosas y egoístas” y y aseguró: “No hay excusa para la práctica de la medicina sin licencia, y no será tolerada”.

La información sobre los cargos penales que enfrentará Pérez Latorre sí fueron difundidos a través de un comunicado de la oficina del fiscal que quedó a cargo del caso. Cabe aclarar que por parte de Luna, nunca habría sido denunciado.

Con información de La Nación