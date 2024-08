Testigo confirmó que Alberto ejerció violencia emocional contra Fabiola

La periodista Alicia Barrios confirmó ante el fiscal Ramiro González que el expresidente Alberto Fernández ejerció violencia emocional contra Fabiola Yañez. En su declaración, la ex primera dama mencionó a la periodista y dijo que tenía conocimiento de todo lo que pasaba en la Quinta de Olivos.

“Es una excelente mujer, que sabía lo que yo estaba viviendo, muy cercana al papa Francisco, y ella dijo que a Olivos entraban periodistas, y salían primeras damas, para volver a ser periodistas fuera de Olivos, en una nota periodística. Es decir que es claro que se sabía lo que yo padecía y muy pocos se animaban a hablar”, había manifestado.

Es por eso que, ante estas palabras, el fiscal consideró que Barrios podría tener datos concretos sobre los hechos denunciados por Yañez y la citó a declarar.

Durante la mañana, la periodista, que es corresponsal en la Sala Estampa del Vaticano y amiga del sumo pontífice, estuvo presente en los tribunales de Comodoro Py y confirmó que hubo “violencia emocional” por parte del exmandatario a su entonces pareja. Sin embargo, negó haber presenciado violencia física, según pudo saber TN de fuentes judiciales.

Tiempo atrás, en conversación con Nelson Castro por Radio Rivadavia, Barrios aseguró que la ex primera dama sufría un “ninguneo total” y “se notaba a simple vista” que la relación de pareja no estaba bien. “Me pareció una persona muy inteligente, muy sensible. Estábamos con los proyectos de Scholas Ocurrentes (proyecto del Papa Francisco). Ella era una 4×4, hacía todo por los chicos. Era lo único que no le podían arrebatar, porque era una mujer absolutamente despojada”, profundizó.

