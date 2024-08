“Los varones no podemos competir con mujeres, mucho menos en boxeo”

El Dr. Víctor Penchaszadeh, magister en genética humana y diplomado en bioética en humanidades médicas, habló este viernes con LA BRÚJULA 24 acerca del polémico caso de la boxeadora argelina inscripta por el Comité Olímpico Internacional como mujer.

“Lo primero que se debe decir es que un test de género no existe en ningún lugar del planeta. Lo que hay son análisis que muestran, por ejemplo, el nivel de testosterona en la sangre, que la producen tanto varones como mujeres. Los varones somos viriles, tenemos más músculos y no podemos competir con mujeres y viceversa, mucho menos en boxeo”, dijo el profesional a “Hora Pico”, con la conducción de Franco Bahl.

“La cantidad de testosterona que produce una mujer es muy variable y la Asociación Internacional de Boxeo, que es la que no dejó competir a la argelina, no informó qué pruebas le hicieron. Acá se trata es saber el sexo y, hasta que no se pruebe lo contrario, es mujer, bien musculosa por cierto”, agregó.

Penchaszadeh aclaró que el nivel de testosterona no influye en el nivel de la competencia y consideró que “los que tratan a esta persona como trans, son ignorantes”.

“Cualquiera que tenga cromosomas XI es un varón por más que se saque los testículos. Uno no puede poner a competir a un varón con una mujer”, reiteró.

La entrevista completa con el Dr. Víctor Penchaszadeh