Operaron con éxito al hombre que se casó en el Penna: “Ahora estamos más tranquilos”

La tarde de este miércoles no puede ser mejor para Andrea y Mariano. Ayer se casaron en el Hospital Penna, donde el hombre lleva más de 20 días internado, y en las últimas horas lo sometieron a una operación que finalizó con éxito. Así lo dio a conocer la mujer cuando esta tarde atendió a LA BRÚJULA 24. “Estamos un poco más tranquilos porque hoy lo operaron. Ahora queda esperar la evolución”, sostuvo Andrea a “Nunca es tarde”.

“Hace 23 días que estamos en el hospital. La operación se venía estirando en el tiempo porque él no estaba bien y se venía deteriorando. Una amiga me dijo que, ya que veníamos planeando casarnos, porqué no nos casábamos en el Penna…”, sostuvo Andrea. “Mi amiga me dijo que ella se encargaba de averiguar todo. Tenemos 23 años en pareja y dos hijos”, agregó.

Para todo el entorno familiar, la situación generó sorpresa y alegría dentro de la preocupación generada por el estado de salud de Mariano. “Mis hijos se sorprendieron cuando les dije que tenían que venir al hospital porque nos íbamos a casar. Le avisamos a mis suegros y a mi cuñada y nos preguntaron ‘cómo que se van a casar; no es que se opera’. No, nos vamos a casar, les dije”, relató.

La entrevistada explicó que, tras algunas horas de incertidumbre, finalmente les confirmaron que era posible contraer enlace formal dentro del mismo centro de salud provincial.

“Parecía que nos daban el turno el mismo día de la operación hasta que mi amiga me llama y me dice ‘ya salimos todos para allá; la gente del Registro Civil va para casarlos’. Tuve que llamar a mis hijos y a mis suegros para pedirles que vinieran rápido para el casamiento. Hasta pedí algo de ropa para estar mejor en la foto”, señaló.

Indicó que recibió mensajes de amigos y conocidos que le “reclamaron” por no haber sido avisados sobre el casamiento. “Les dije qué te voy a avisar si fue algo de repente”, acotó.

“Las dos últimas noches me quedé con él. Mientras descansaba, le dije ‘Mariano, te querés casar…’. Me dice ‘qué, cómo’ y Paula, mi amiga, le aclara que ‘si vos te querés casar, yo te organizo todo’. Y él dijo ‘bueno, sí, nos casamos’. Hace años que él venía diciendo de casarnos y, por una cosa u otra, no sucedía”, completó.