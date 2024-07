“Es un enorme placer tocar en Bahía”, dijo Pedro Aznar en La Brújula 24

Pedro Aznar regresa a Bahía Blanca con su banda en el marco de una gira que lo llevará a distintas ciudades del país y de Latinoamérica presentando “5.0”, un espectáculo pensado para celebrar con el público los 50 años con la música. El exquisito compositor, intérprete y músico conversó con LA BRÚJULA 24 durante la emisión de “Hora Pico”, con la conducción de Franco Bahl.

“Con Bahía tengo una relación hermosa, es un enorme placer tocar ahí. En el Don Bosco siempre es una fiesta y una alegría enorme porque siento que el público está conectado y lo devuelve con efusividad, cariño y alegría. En esta ocasión llevo algo súperespecial: un show en orden cronológico en el que toco desde la primera canción que escribí, con Madre Atómica en 1974, con 15 años, hasta estrenos de este 2024″, adelantó.

El músico respondió entre risas cuando se le preguntó a qué se refirió cuando tiempo atrás dijo públicamente “voy a seguir molestando…”. “Una vecina le preguntó cómo hacía para manejar a un pibe tan inquieto y le sugirió que me lleve a aprender a tocar algún instrumento, y me mandó a estudiar guitarra”, expresó.

Dueño de un estilo comprometido, Aznar se refirió al disco “El mundo no se hizo en dos días”, uno de sus trabajos más recientes. “Me preocupa el planeta que le vamos a dejar a las futuras generaciones. Es una gran responsabilidad que tenemos sobre los hombros y, a la vez, una cuestión ética. No podemos vivir como si fuéramos la última generación que va a pisar el planeta y dejar todo destrozado. Hay que mostrar amor no sólo entre nosotros sino con el resto de las especies, siendo más cuidadosos”, resaltó.

El entrevistado hizo una reflexión que lo define como artista. “La buena música y la buena poesía no tienen fronteras ni estilos definidos. Nunca pensé en el arte como un cajoncito donde cada cosa va en un lugar y no se toca con las otras sino que siempre traté de trazar encuentros entre las cosas y creo que, en esos encuentros, está la sal de la vida y la magia”.

El intérprete de clásicos de la talla de “Ya no hay forma de pedir perdón” subrayó el placer que le dan los shows. “Las giras pueden ser cansadoras y exigir un esfuerzo físico importante, pero al mismo tiempo son muy satisfactorias. Me llena de energía el cariño de la gente, más aún con estos encuentros con fuerte impacto emocional. Es una manera de revivir esos 50 años”, explicó.

El esperado recital será el sábado 10 de agosto a las 21hs, en el Don Bosco Teatro. Las entradas se pueden adquirir en la boletería o en www.entradauno.com.ar