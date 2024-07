De Mendiguren: “Es una locura pensar la planta de GNL en un lugar que no tiene ni puerto”

El ex Secretario de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren, calificó como “una locura” que se esté contemplando la idea de que la planta de GNL que planifican YPF y Petronas se instale en Punta Colorada (Río Negro) en lugar de Bahía Blanca.

“A mí no me cabe ninguna duda, es una locura pensar que voy a ir a un lugar que no tengo ni el puerto, no tengo la infraestructura, no tengo ni la gente alrededor necesaria para mantener este tema en funcionamiento”, dijo el empresario sobre la posibilidad de que la inversión se traslade a Punta Colorada, en el programa Gente de Palabra, que conducen los periodistas Silvina Juárez y Walter Gullaci.

De Mendiguren resaltó que cuando era funcionario del gobierno de Fernández conoció el plan de las empresas de energía y aseguró: “Está todo pensado, yo vi los proyectos, es Bahía Blanca el lugar que le cierra al proyecto y le cierra al país”.

El empresario destacó que en Bahía está todo “programado, el gasoducto, el puerto, el terreno” y por eso se daba por hecho hasta los últimos meses que la planta se instalaría en el puerto de la ciudad.