Villarruel: “Aunque nos insulten y silben nuestro Himno, Argentina está destinada a la grandeza”

La vicepresidenta Victoria Villarruel reiteró su apoyo a la Selección Argentina de fútbol, en esta ocasión al equipo Sub 23, al señalar: “Aunque nos insulten y silben nuestro Himno, Argentina está destinada a la grandeza”. Esta declaración surge después de la controversia generada por un video donde Enzo Fernández y sus compañeros cantaban una canción ofensiva, considerada racista y homofóbica.

“Aunque nos insulten y silben nuestro Himno, Argentina está destinada a la grandeza. ¡Viva la argentinidad!”, expresó Villarruel en sus redes sociales. Acompañó el mensaje con un video del polémico partido entre Argentina y Marruecos en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde Argentina perdió 2 a 1. El partido fue marcado por un final caótico, con un descuento de casi 20 minutos, un gol anulado por el VAR, y una suspensión de dos horas.

Aunque nos insulten y silben nuestro Himno, Argentina está destinada a la grandeza. ¡Viva la Argentinidad! 🇦🇷 pic.twitter.com/RTy9h066Q9 — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 24, 2024

Villarruel también compartió imágenes de las protestas y agresiones contra los jugadores argentinos, similar a lo que hizo tras la polémica en la Copa América en Estados Unidos. Aprovechó para apoyar a la Selección y la “argentinidad”, enfatizando que “Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros”.

Este mensaje desató un revuelo en la Casa Rosada, con Javier Milei calificándolo como “no feliz”, y afirmando que “no podés por una cuestión deportiva generar un quilombo institucional en términos diplomáticos. Pero ya está, lo arregló Kari”, refiriéndose a su hermana.

Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y… pic.twitter.com/Wkevi8TrVO — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 17, 2024

En respuesta, la secretaria general de la presidencia convocó una reunión de urgencia en la embajada de Francia para ofrecer disculpas o, según Manuel Adorni, “explicar que el desafortunado comentario en redes sociales fue a título personal y que no refleja la posición del gobierno”. Villarruel luego justificó sus palabras afirmando que su intención era “defender a la Selección Argentina y a los argentinos”, minimizando cualquier conflicto con los hermanos Milei: “Las demás interpretaciones, la verdad que las paso por alto y no me ofendo”, aclaró. Este miércoles, durante su visita a la Exposición Rural de Palermo, intentó calmar las tensiones asegurando que su relación con el presidente es “excelente”.

En la misma línea, Villarruel destacó la necesidad de mejorar las condiciones macroeconómicas para reducir las retenciones, calificándolas de “impuesto distorsivo que afecta a toda la cadena de producción, especialmente a los productores”. Durante la 136ta Exposición Rural, donde compartió un almuerzo con la Comisión Directiva de la Sociedad Rural Argentina y otros funcionarios, abogó por la reducción de retenciones no solo al sector agropecuario sino a todos los sectores productivos.

Villarruel subrayó la importancia del sector agrícola para la economía argentina, destacando que “6 de cada 10 dólares que ingresan al país provienen de las exportaciones del campo”, y calificando a los productores argentinos como “de los más competitivos del mundo”. Enfatizó la necesidad de mantener un diálogo continuo con el campo, independiente de los cambios de gobierno y corrientes políticas en Argentina.

Asimismo, resaltó la importancia del desarrollo tecnológico en el sector, instando a reducir las brechas tecnológicas y a fomentar la biotecnología y tecnología. Según Villarruel, esto requiere un trabajo conjunto tanto en el Congreso como en ambas cámaras legislativas para facilitar el acceso a los mercados internacionales y asegurar el crecimiento del sector.

Con información de Perfil