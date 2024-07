Rosa es la mamá de una adolescente de 16 años que fue buscada durante varios días en Bahía y generó un procedimiento en el que participaron distintas fuerzas de seguridad.

“Gracias a Dios, hoy puedo estar con mi hija. Fue impresionante cómo se movieron todos, como nos apoyaron. Bahía nos sorprendió”, dijo en contacto con el periodista Germán Sasso, por La Brújula 24.

En esa misma línea, la mujer señaló que “tuvimos varios casos de chicas desaparecidas, en un momento de angustia y dolor, la mente se me bloqueaba pensando que ella iba a ser una más. La verdad es que hubo personas increíbles que se movieron, por eso estoy agradecida a la policía, a Sonia Cabrera, a la gente de la Iglesia donde congregamos”.

“Nos sorprendieron, si no tuviera este apoyo de toda esta gente, quizás hoy iba a estar velando a mi hija. Gracias a Dios está sana y salva en casa. Está bien, tranquila, todavía no podemos decir al cien por cien porque es una chica de su casa, que jamás pasó una noche fuera”, aseveró Rosa. Y dijo que “hay que darle tiempo para que piense y pueda el día de mañana hablar bien. Estamos trabajando con mi esposo para darle el apoyo que ella necesita”.

Sonia Cabrera, por su parte, manifestó que “quiero agradecer a los medios, pero a Juan Ignacio Elías especialmente porque tuvimos un apoyo increíble, y a –Federico– Montero porque fue gracias. Había desaparecido una nena muy humilde y mucha gente dice que tenemos distintos resultados cuando se trata de gente conocida o no, pero este no fue el caso”.

Y agregó: “Ella hoy está con nosotros gracias a toda esta movida. Sabíamos que no se refugió en sus amigos sino en gente desconocida y por eso era el apuro en encontrarla. Gracias a todo esto que se generó las redes, todo el mundo la estaba buscando. Es una nena que no hace una cuadra sin los papás, de coro, de iglesia, no tiene trato ni contacto con nadie que no conozca de la familia, por eso teníamos tanto apuro”.

“Esto nos enseñó muchas cosas y una de ellas es que en grupo, en familia y trabajando con la policía, el resultado es otro”, apuntó.