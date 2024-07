“Parece que no hubo violencia, pero falta que declare la menor”

El fiscal Mauricio Del Cero se refirió en La Brújula 24 al procedimiento que permitió encontrar a una adolescente de 16 años que fue buscada durante varios días en Bahía.

Tal como indicó este medio, la chica se había retirado de su domicilio el pasado viernes y después de una serie de rastrillajes, se logró ubicarla y se dispuso un allanamiento en un departamento de Sarmiento al 600, donde resultó detenido Nereo Haedo, de 23 años, quien habría estado en compañía de ella durante su desaparición. Luego recuperaría la libertad.

Sobre este último punto, Del Cero dijo que “o vista la situación antes de que apareciera –la menor-, no sabíamos qué había sucedido con ella. Y apareció en escena esta persona, que dio una versión contradictoria. Primero dijo que no estuvo con la chica, luego dijo que sí. Sin embargo, la chica no aparecía”.

Imagen de archivo del operativo llevado adelante días atrás en Sarmiento al 600.

“Se pensaron varias hipótesis, algunas graves, Bahía Blanca tiene una historia triste en ese sentido y fue inevitable no relacionarlo. Por eso se tomó la decisión de mantener la privación de libertad hasta que, al menos, apareciera la chica”.

“El tema grooming lo argumenté para poder solicitar la aprehensión. Es la captación de un menor con el propósito de cometer un delito. Pero aún no está definido lo sucedido, en la comunicación de Instagram debería aparecer, en el teléfono que le secuestramos al imputado. Por eso continúa la causa”, aseveró el profesional.

Y añadió: “En principio, pareciera que no se dio una situación de violencia. Hay que tomarle declaración a la joven todavía, para conocer su versión, pero el grooming en este caso no sería el delito grave que justifique la detención. Luego veremos, por eso falta todavía su declaración, escuchar lo que tenga ella para decir y ahí se tomará la decisión”.