El polémico cambio de reglamento a horas de la final de la Copa América

Luego de que desde Confederación Sudamericana de Fútbol dieran a conocer que se modificará el reglamento de la Copa América 2024para lo que será el desenlace del certamen que se está llevando a cabo en Estados Unidos, donde Argentina y Colombia serán los protagonistas que busquen el título, hicieron un nuevo retoque.

Está definido que Abel Pintos y Karol G serán los artistas que entonen las estrofas de los himnos de los países que lucharán por la corona en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami. Pero además, en el entretiempo se llevará a cabo el show de Shakira, tal como ocurre en la definición del SuperBowl, que posee un evento artístico al finalizar los dos primeros cuartos. Y el cambio en el reglamento está relacionado a este último ítem.

A lo largo de las últimas horas, se confirmó que el entretiempo se extenderá 10 minutos más de lo habitual. Es decir que, en lugar de durar un cuarto de hora, por única vez en la historia del deporte más popular del mundo, se prolongará durante 25 minutos. Debido a que el espectáculo de la artista colombiana de 47 años tendrá un gran despliegue, necesitarán brindarle mayor descanso a los futbolistas para poder lograr el armado y desarmado de toda la estructura.

Por el momento, es el último cambio dentro del reglamento que se ha programado para esta edición de la Copa América, que había iniciado con la tarjeta rosa, la cual se estableció para realizar una sustitución por “sospecha de traumatismo craneoencefálico y conmoción cerebral”, otorgándole a cada selección un cambio extra en caso de ser necesario.

El sistema de detección de offside semiautomático

Como ya sucede en la Eurocopa y como se pudo ver también en el Mundial de Qatar, la edición 2024 de la Copa América recurrirá al sistema semiautomático de detección de la posición fuera de juego, lo que favorecerá a la velocidad con que los árbitros podrán chequear aquellas jugadas que terminaron en gol para determinar si el mismo fue o no válido. En contrapartida, no se recurrirá a ninguna tecnología especial en la línea de gol.

Las manos en el área

Algunas de las variantes más novedosas que presentará el reglamento en la Copa América están ligadas a las manos dentro del área, en una clara intención de minimizar los castigos. En un remate directo al arco, aquella mano que no sea deliberada ni antideportiva ya no se castigará con tarjeta amarilla. Y si la misma evita el gol, no habrá expulsión sino amonestación.

El cambio extra

Más allá de los cinco cambios permitidos y las tres ventanas estipuladas cuando los mismos se producen durante el juego, se reglamentó una sustitución extra para el caso especial de sufrir un futbolista conmoción cerebral. Esto deberá ser avalado por el médico oficial del partido. Un detalle curioso es que si un equipo utiliza esa modificación extra por conmoción arbitral, inmediatamente quedará habilitado el otro a hacer también una sustitución más.

Fuente: Bola Vip