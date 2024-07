Denunció haber sido violada en la cárcel y ahora teme por su vida

Tamara Romano está viviendo una pesadilla. Según denuncia, quien fuera hasta hace no mucho tiempo su pareja, un preso de Villa Floresta, la golpeó ferozmente y la violó delante de su propio hijo durante una visita al penal.

En diálogo con el equipo del programa “Bahía Hoy”, que se emite por La Brújula 24, la joven apuntó contra Nicolás Velazco, condenado por un brutal asesinato, y a su familia, por amenazas. Tiene miedo por su vida y pide ayuda.

“Estoy muy indignada con todo esto. Yo era la pareja de esa persona, tengo un hijo de 3 años con él, pero no pensé que era así. Al principio es todo color de rosa, después se ven las cosas malas”, recordó en el inicio de la entrevista.

Y agregó, respecto de los tormentos sufridos: “Fue cuando llegué a la visita en la Unidad 4, dentro de una habitación que daba a la biblioteca. Siempre Nicolás me levantaba la mano delante del nene. Una vez por semana iba a verlo y adelante mío se drogaba y me obligaba a que no diga nada, me decía que si hablaba me iba a pasar algo”.

“Tomaba cocaína enfrente mío y de su hijo, todo el mundo lo sabía. El director Darío Peralta, que lo echaron, lo hacía llamar a la Secretaría del Penal, para hacerle llegar droga. Y también algunos otros chicos que trabajaban ahí, sabían todo lo que pasaba yo adentro de esa habitación”, explicó indignada.

Y remarcó que “yo lo iba a visitar, primero todo bien y después se ponía loco, era como un narcisista, sentía celos y pensaba que alguien me iba a mirar, algún otro preso”.

“En ese entonces no me daba cuenta de lo que estaba viviendo, estaba como con los ojos vendados. Hasta la última golpiza que fue en el verano, donde me noqueó, me desmayó y cuando me desperté vi que no tenía la ropa y me sentí abusada. Porque una mujer se da cuenta cuando pasa eso, mi hijo estaba al lado mío con el teléfono mirando dibujitos y llorando”, indicó la víctima.

Más del relato de Tamara Romano en el aire de La Brújula 24

“Me decía que lo perdone y no lo denunciara. Me rompió el jean, una remera. Después vino otro chico y me dio la ropa. Me decía que conocía a mi familia y que sabía lo que podía pasar”.

“Cuando salí a un patio, una guardiacárcel que siempre me veía me hizo seña porque me vio mal. Me acerqué y me dijo que tenía que ir a hablar con alguien. Me decían que necesitaban que dijera la verdad de todo lo que pasó adentro de la habitación”.

“Yo estaba asustada, pero me pedían que no me callara más. Ellos sabían que Nicolás me violaba y me pegaba. Resulta que al lado, en una biblioteca, iban las presas a estudiar y escucharon todo”.

“Ahí me quebré del llanto, les dije que tenía miedo porque Nicolás me amenazaba con que tiene gente afuera, incluso en el jardín de mi hijo avisé por si se acercan los padres de Nicolás, que si me los cruzo en la calle me amenazan o me siguen. La sobrina de él me amenaza por WhatsApp, son gente mala. Toda la familia es así, me amenazan para que le saque la denuncia, me quisieron extorsionar por plata, pero no es así”.

“Fue a puño cerrado en la cabeza cuando me desmayó. Creo que él solo me violó porque era alguien muy enfermito con los celos. En ese momento no podía tener redes sociales, él me clonaba los WhatsApp, de hecho lo hace con gente que está ahí en el pabellón, no sé cómo hacen”.

“Me dio miedo en un momento cuando me agarró del cuello y me dijo ‘si ya maté a dos personas, puedo seguir matando’. Es una familia muy pesada”.

“Yo estuve 5 años con él, lo conocí ahí por la madre, quien me decía que en poco tiempo iba a salir. Cuando le fui a hacer la denuncia por acoso y violación, ahí me dijeron que le faltaban muchísimos años para salir”.

“Yo me di cuenta de que había sido abusada. Me decía que el nene no había visto nada porque le había dado el celular para que se entretenga. Después en Fiscalía un doctor me sacó fotos de las marcas que tenía”.

“Mi mamá me decía que era gente mala, que si estaba amenazada le avisara o hiciera alguna seña. Él me controlaba con su madre, tenía que ir a todos lados con ella. A mi hermana la estafó con dos mil dólares”.

“No quiero que esta gente esté más en Bahía Blanca, él tampoco, siento que lo cubren ahí adentro y no entiendo por qué, tiene cómplices, lo apañan por la droga. Yo quería hacerlo público para que se sepa, si me pasa algo a mí o a mi hijo, es por esta gente que siempre anda molestando”.

La condena de Velazco

En 2018, el Tribunal en lo Criminal N°3 condenó a la pena de 14 años de cárcel a Velazco por el crimen de Leandro Serra, ocurrido en octubre de 2014 en Ingeniero White.

Durante el debate quedó probado que el imputado le asestó una puñalada en el pecho a Serra provocando su muerte. Luego, permaneció prófugo de la justicia durante más de un año y fue arrestado por la policía el 25 de enero de 2016 al hallarlo escondido dentro de un pozo en la casa de su madre.

Velazco también fue imputado junto con su hermano Maximiliano del homicidio de Eduardo Oscar Armario (56), asesinado de una brutal golpiza el 1 de enero de 2016.