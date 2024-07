La madre del preso desmintió a la denunciante y la acusó de “viuda negra”

Claudia Borquez es madre de Nicolás Velazco, un convicto de Villa Floresta que fue denunciado de violación por quien fuera su pareja durante 5 años, Tamara Romano.

Cabe recordar que en diálogo con La Brújula 24, la denunciante también apuntó contra la familia de Velazco por amenazas. Y dijo que “si me llega a pasar algo a mí o a mi hijo, fueron ellos”. Pero Borquez tiene una versión totalmente opuesta y afirma que Romano “es una mentirosa”.

“Escuché todo lo que dijo, en ese preciso momento estaba hablando con la mamá de ella. Tamara dice que me conoce en un hogar y es mentira. Ella andaba vendiendo el cuerpo y cuando llegó de Darregueira la tenían encerrada en el barrio San Martín, un muchacho que vendía droga”, refirió en el comienzo de su descargo.

Y agregó: “En un momento logra escaparse y se lleva la roba del muchacho. Ahí conoció a la hermana de Leandro Colmena y entró a verlo en la Subunidad, muy bueno. Y ahí le pide al papá de mi hijo, porque no tenía dónde quedarse”. “Resulta ser que ahí se mete con mi hijo y deja a Leandro, y comienzan la relación. Yo con todo respecto pregunto, si una mujer entra al penal y la violan y golpean, ¿para qué fue durante cinco años?, ¿para qué se tatuó el nombre de mi hijo?”.

En esa misma línea, sostuvo que “yo tuve que hacerle una restricción anteayer porque amenazó a la dueña de un hogar que es mi amiga, y a una vecina de los departamentos por mensajes. Esta chica vendió tres departamentos que no eran de ella, siempre decía que eran herencia de su abuela. Es una estafadora y hay pruebas”.

“Es mentira -el abuso-, inventa cosas. La mamá de ella no la quiere ver, me lo acaba de decir por mensaje. Me dijo que está loca, no puede hacer lo que hizo. Yo no maltrato a nadie, soy auxiliar y asistente geriátrica y siempre me llaman de los trabajos”, insistió.

Y remarcó que “hace cinco meses se fue de acá con un chico al que le dicen ‘el Guachi’. Hay un video de la madre de este muchacho en el que dice que anda con una negra de mierda que vende droga. Tengo pruebas de todos los vecinos, de la familia. Ella quiso meterse en la casa de una sobrina y no se lo permitieron. Incluso hace poco había un auto gemelo acá, con pedido de secuestro de La Matanza, lo manejaba Tamara. Y tengo pruebas de todo lo que digo”.

Más frases de Borquez

“Estoy anonadada con todo esto, lo único que hago es trabajar. Hace un año y medio perdí a mi hijo y me operaron de un cáncer hace siete meses, no me hace bien esto”

“La mamá de Tamara Romano tiene a dos nenas que se las tuvo que sacar por el tipo de vida que llevaba. Prostitución, droga, salidas. La conoce todo el mundo, la que está con la policía es ella, no nosotros”.

“Yo no la volví a llamar, la bloqueé de todos lados. Pero hace poco me llamó llorando, me decía que yo tenía razón en lo que le decía, que por favor la ayudara porque debía 400 dólares a un transa. Con el padre de Nicolás fuimos a auxiliarla, pero no con plata porque no tenemos de dónde sacar esa cantidad”.

“Acusó a la familia, como que el padrastro de Nicolás la quiso violar. Todo el mundo la quiere violar, yo pediría una pericia psicológica. Hace dos noches tuve que ir a hacerle una perimetral porque amenazó con que iba a venir a mi casa y prenderme fuego todo. Acá todo el mundo la conoce y saben que lo que estoy diciendo es verdad”.

“En esa última visita mi hijo no la quería ver y ella se metió igual. Hizo quilombo para que la dejen entrar. Entonces me pregunto, si supuestamente la violaron en la primera visita, ¿para qué fue durante cinco años?”.

Escuchá el relato completo de Claudia Borquez en La Brújula 24: