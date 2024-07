Básquetbol femenino: Sportivo le ganó El Nacional y trepó a la cima del certamen

Sportivo le ganó a El Nacional por 71 a 67 en la fecha 12 y se adueñó de la cima del Torneo de Primera Femenino de Básquetbol. El lugar de privilegio es transitorio, porque debe todavía cumplir con su fecha de descanso, mientras Estudiantes retorna a la competencia la venidera fecha 13.

El Nacional, en tanto, acumuló su tercera derrota en esta segunda fase lo que lo hace caer hasta la cuarta posición en la tabla de posiciones.

Por su parte 9 de Julio, el vigente campeón, derrotó a Argentino en condición de visitante 64 a 44 y se mantiene en la lucha por los primeros puestos.

A su turno Pacífico le ganó a Altense como visitante por un contundente 83 a 33.

La próxima fecha, a disputarse el miércoles 3 de julio a las 21 horas, tendrá los duelos entre 9 de Julio vs El Nacional; Sportivo vs Estudiantes; y Pacífico vs Argentino.

Tabla de posiciones

1º) Estudiantes (9-1), 19 puntos

1º) Sportivo (8-3), 19

3º) 9 de Julio (8-2), 18

4º) El Nacional (7-3), 17

5º) Pacífico (3-7), 13

6º) Argentino (1-9), 11

6º) Altense (0-11), 11

Con información de la ABB