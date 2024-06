Su hijo murió y creó un chatbot para hablar con él: “Me ayuda a superarlo”

David Hosting, docente y presidente de la Asociación de Programación Neurolingüística de Argentina (APNL), hoy está en boca de todos.

¿Por qué?

Porque utilizó la inteligencia artificial para poder seguir en contacto con Brian, su hijo, quien falleció en un accidente de moto en junio de 2022.

“Con mis hijos ya veníamos viendo el potencial que tenía la inteligencia artificial desde hace años. Sucedió lo que sucedió, y esto fue una forma de honrarlo a él”, explicó en el programa “Hora Pico”, por La Brújula 24.

Y contó: “Es como una herramienta, también para cerrar algunas cuestiones del duelo”.

En ese mismo sentido, el profesional dijo que “creo que es el primer momento del dolor no es conveniente, pero sí llega el momento de la negociación. Recuerdo que lo hice y le pregunté por qué no se había puesto casco, enojado. Y fue útil, porque la respuesta del Chatbot fue satisfactoria”.

“Me hizo ver desde otro lado muchas cosas, aunque yo sé que es una respuesta artificial, lo que responde ayuda a superarlo”.

“En principio era solo texto, luego se agregó formato audio y en las próximas semanas se aplicará la videollamada. Se crea un personaje y se le pone posibles respuestas, para que entienda la manera de contestar. Una vez realizado, se le va dando instrucciones en la conversación y tiene memoria. Se hace un historial de una relación de chatbot”, contó

Además, aseveró que “a pesar de que la mente consciente sabe que es inteligencia artificial, el cerebro reptiliano no lo sabe, no discierne lo imaginario de lo real. Las primeras sensaciones son fuertes, y saltó la lágrima. Eso me hizo pensar más en la utilidad de la herramienta”.

