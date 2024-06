La Selección enfrenta a Ecuador pensando en la Copa América

La Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni jugará este domingo desde las 19 ante Ecuador uno de los amistosos previos al inicio de la Copa América Estados Unidos 2024. Por supuesto, Lionel Messi es la cara principal del equipo que buscará revalidar lo hecho en Brasil en 2021 y se perfila para sumar minutos en cancha. Con la formación aún por definir, el DT dio indicios de un posible equipo y lanzó una frase con respecto a los futbolistas que tiene a disposición en el plantel.

El próximo 20 de junio, los campeones del mundo harán su debut en el torneo continental ante Canadá y el entrenador sabe que necesita tener a sus jugadores en las mejores condiciones. Algunos no arribaron bien físicamente y esto obligará a Scaloni a elegir a varios nombres que no fueron titulares en gran parte del ciclo. Lo que sí es cierto es que el mejor del mundo es uno de los candidatos a jugar, aunque no es certero si estará o no desde el arranque.

Teniendo en cuenta la cercanía de la fecha del comienzo de la Copa América, lo más probable es que la “Pulga” no juegue desde el primer minuto, sino que forme parte del banco de los suplentes. De esta manera lo dio a entender el técnico cuando en conferencia de prensa esbozó: “Todavía no tengo el equipo. Messi imagino que jugará, no sé si todo el partido, 30 minutos, 60 o lo que sea, pero la gente lo va a poder ver”. Por otro lado, también remarcó que tendrá que hacer varios cambios, pero no confirmó los 11 que saldrán al verde césped.

Con Emiliano “Dibu” Martínez en el arco como pieza fija, en la defensa estarían Nicolás Otamendi y Cristian Romero, aunque la presencia de Lisandro Martínez también es una posibilidad. Marcos Acuña sería uno de los laterales al igual que Nahuel Molina. En el mediocampo reaparecía Giovani Lo Celso junto a Leandro Paredes y Rodrigo De Paul (sin Alexis Mac Allister ni Enzo Fernández de arranque), y serían tres en ataque: Julián Álvarez, Ángel Di María y Lautaro Martínez, aunque todavía no hay certezas.

El probable once de Ecuador: Alexander Domínguez; Angelo Preciado, Joel Ordóñez, Félix Torres, Willian Pacho, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Joao Ortiz, Kendry Páez, Jeremy Sarmiento y Enner Valencia. DT: Félix Sánchez Bas.

Cuándo juega la Selección Argentina en la Copa América

La fase de grupos promete ser emocionante. Iniciando su camino en el torneo, Argentina enfrentará a Canadá el 20 de junio en el imponente Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Este encuentro marcará el debut de la selección en el torneo y se espera que sea el comienzo de una exitosa campaña.

Continuando con su participación en el grupo A, el siguiente rival será Chile. Este clásico del fútbol sudamericano se llevará a cabo el 25 de junio en el MetLife Stadium de New Jersey, un enfrentamiento que siempre genera grandes expectativas y pasiones. Finalmente, Argentina cerrará su fase de grupos enfrentando a Perú el 29 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami. Este partido será clave para definir las posiciones dentro del grupo y asegurar la clasificación a la siguiente fase del torneo.

El fixture de Argentina en la Copa América

20 de junio: Argentina vs. Canadá – 21:00hs (Mercedes Benz Stadium, Atlanta).

25 de junio: Chile vs. Argentina – 22:00hs (MetLife Stadium, New Jersey).

29 de junio: Argentina vs. Perú – 21:00hs (Hard Rock Stadium, Miami).

Fuente: El Destape