Lautaro y la comparación con Haaland y Mbappé: “No tengo nada que envidiar”

La temporada de la Serie A es una de las pocas a las que todavía le queda una fecha por jugarse. Con el Inter ya campeón, Lautaro Martínez buscará asegurarse ser el máximo goleador del certamen, algo que se cumplirá salvo una catástrofe: lleva 24 tantos y le saca ocho a Dusan Vlahovic, su inmediato perseguidor. El Toro habló sobre su gran campaña y se comparó con los mejores del mundo.

“¿Si me siento al mismo nivel que Mbappé, Haaland, Lewandowski y Kane? Sí, no tengo nada que envidiar, los números y los trofeos lo dicen”, manifestó el delantero surgido de Liniers de Bahía Blanca en una entrevista con La Gazzetta dello Sport. “Algunos de ellos han ganado menos que yo. Tengo que seguir trabajando responsablemente, como me enseñó mi padre, pero puedo sentarme en la misma mesa que todos estos grandes”, agregó.

Por otro lado, el capitán del Nerazzurro, convocado por Lionel Scaloni para la gira previa a la Copa América con la Selección Argentina, habló de la nueva incorporación del campeón italiano en el ataque, Mehdi Taremi, el iraní de Porto. “Nos enfrentamos a él y vi muchos de sus partidos. Es un gran delantero, muy técnico y con una forma de jugar diferente. Creo que podría ser un nuevo Arnautovic por su capacidad para hacer subir al equipo”, aseguró.

El bahiense y su continuidad en el Nerazzurro

Martínez tiene contrato con Inter hasta mediados de 2026 pero igualmente busca llegar a un acuerdo para una renovación con extensión del vínculo y una mejora salarial. “Queremos seguir elevando la vara para el Inter también el año que viene e intentar conseguir el mayor número de objetivos posible”, afirmó el Toro.

“Estamos trabajando, esperamos llegar a un acuerdo. ¿Me esperaba todo esto? Sinceramente, no, pero trabajé mucho. Desde el primer día el Inter me dio una gran mano, estoy agradecido por ello y trato de demostrarlo en el campo. Hay que seguir por este camino”, completó luego de recibir el premio Ambrogino d’oro por parte del Ayuntamiento de Milán y el Premio Gentleman por Fair Play.

