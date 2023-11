Sheiko, el rapero bahiense que rima con las experiencias de amor y del día a día

Las rimas del rap del bahiense Sheiko son su terapia, su forma de expresarse y de crecer personal y artísticamente. Este joven de 27 años recién lanzó su más reciente tema, Polos Opuestos, que encuentra en las plataformas digitales un medio para abrirse paso en el mundo de la música urbana.

“Y yo arranqué desde los nueve años. Empecé a escuchar un disco de Eminem, después me di cuenta de que se podía rapear en mi idioma y empecé a meterle y hasta el día de hoy que ya llevo como entre 10 canciones en YouTube”, dijo en el programa Nunca es Tarde.

Sheiko comentó que los temas de sus canciones son variados y en una puede hablar de muchas cosas, pero “la gran mayoría hablan sobre experiencias de amor, de desamor y de lo que me va pasando el día a día que es levantarte y pelearla porque está todo difícil”.

“Yo la música la uso para sentirme bien. Compongo y me psicoanalizo con la música. Hace muchos años ya vengo escribiendo todo lo que me pasa, lo leo y me hace aprender musicalmente y crecer todos los días para escucharme mejor, para decir lo que quiero decir de mejor manera, más musical para que al oyente le guste”, relató.

Sobre su proceso personal para escribir las canciones, detalló que comienza con la secuencia de lo que vive, “para poder transmitirlo después en la composición. Así que me llega primero lo que quiero decir, pienso bien lo que quiero decir y cómo lo quiero decir, y después escribo. Luego le meto una instrumental donde voy trabajando con diferentes personas que ya son más músicos, que tocan instrumentos, productores y demás”.

Sheiko destacó que en la ciudad hay cada vez más lugares donde se da espacio a los géneros urbanos: “Hay varias movidas que hacen los pibes, que están también en la movida del hip-hop. Está So fresh, cerca de la universidad, es un lugar especialmente para el hip-hop, que hacen batallas también de breakdance, bailes, graffiti. Y también le están abriendo las puertas, recién ahora, a muchos chicos que están rapeando, que están haciendo reggaetón en diferentes bares donde pueden llegar a mostrar la música”.