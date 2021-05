Matías Carrica: "Soy un pibe que arrancó a hacer música y soñaba llegar a algún lado"

Matías Carrica hace la música que le gusta. Cuando arrancó soñaba con llegar a algún lado, y aunque asegura que todavía no sabe a dónde quiere llegar, también afirma que seguirá haciéndolo hasta que ya no pueda.

"Siempre me dicen que soy un ejemplo y yo digo ¡ejemplo de qué? Soy un pibe que arrancó a hacer música muy pibito y soñaba con llegar a algún lado con la música, aún no sé dónde, lo del programa se dio como una oportunidad y la aproveché al máximo", afirmó en un Instagram Live de La Brújula 24, donde habló de su experiencia en Elegidos y sus proyectos musicales.

Contò que se encuentra trabajando en su dúo Baxide, un proyecto que comenzó en 2019 junto a Cristian Costilla – conocido como Elesede- dentro del género de música urbana y que ya tiene su hit “Bailando”, lanzado junto a un video donde participan, entre otros, Soledad y Soy Rada.

Anunció que dentro de poquito tiempo sacará una canción con el Grupo Play: "Yo crecí escuchándolos y hacer una canción con ellos es un placer. Ya la tenemos y estamos haciendo el video".

El bahiense marca una diferencia entre el éxito y la fama: "Si bien van de la mano, hay mucha gente que es exitosa y no la conoce nadie, y gente que es muy famosa y no tiene éxito, no tiene un mango partido por la mitad, que fue lo que me pasó a mí. No gané ni un peso con el programa, gané muchas puertas, un disco, pero esto es remar día día y con cucharita en dulce de leche y más cuando eres un artista independiente".

Carrica contó que tras ganar en Elegidos su familia, sus amigos y su círculo más íntimo lo ayudaron a "sobrellevar toda esa explosión de fama" y afirma que aprendió que "un día salís en la tele y sos todo un conocido; y pasan los meses y no te conoce nadie".

Mirá el video completo acá: