La NASA no descarta la posibilidad de vida extraterrestre

El administrador de la NASA, Bill Nelson, presentó este jueves un informe sobre la investigación de la agencia aeroespacial estadounidense acerca de la posible vida extraterrestre. Durante una conferencia de prensa que se transmitió en vivo subrayó que si bien no había motivos para vincular los reportes sobre los Objetos Voladores No Identificados (OVNI) con “fuentes extraterrestres”, el organismo no descartaba esa “posibilidad”.

“No hay razón para concluir que los informes existentes sobre Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI; o UAP en inglés) tengan una fuente extraterrestre. Sin embargo, si reconocemos eso como una posibilidad, entonces esos objetos deben haber viajado a través de nuestro sistema solar para llegar aquí”, explicó el funcionario.

Nelson añadió que “así como la galaxia no se detiene en las afueras del sistema solar, el sistema solar también incluye a la Tierra y sus alrededores”. Remarcó la existencia de “una continuidad intelectual entre las tecnofirmas extrasolares, el sistema solar SETI y la posible tecnología alienígena desconocida que opera en la atmósfera de la Tierra”.

Y agregó: “Si reconocemos la plausibilidad de cualquiera de ellas, entonces deberíamos reconocer que todas son al menos plausibles”, afirmó la comisión de expertos.

No más OVNI: ahora se llaman FANI

Los Fenómenos Aéreos No Identificados o FANI son fenómenos que no tienen explicación para la ciencia y cuya tecnología es considerada simplemente como “extranjera”.

Desde 2022, el concepto FANI reemplazó al tradicional término de Objeto Volador No Identificado (OVNI) ya que resulta más neutral y abarcativo, según la NASA. Es decir, FANI no incluye necesariamente objetos voladores en el sentido tradicional, como aeronaves.

Nelson anunció que la NASA creará un departamento especializado en el estudio de los Fenómenos Aéreos No Identificados, en vistas de encontrar sentido a las “anomalías en los cielos” que aseguran haber avistado frecuentemente.

“Usaremos la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para buscar anomalías en los cielos y continuaremos buscando habitabilidad”, afirmó durante la conferencia de prensa. El director de la agencia aeroespacial no anunció quién estará a cargo de ese departamento.

Con información de Página 12