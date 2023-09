Ataque con un machete: el hijo de la víctima habló con La Brújula 24

Jonatan Correa, uno de los hijos de la mujer que la semana pasada fue blanco de un brutal ataque con un machete, habló con La Brújula 24 sobre el grave incidente que mantiene a la víctima internada en el Hospital Penna. Como lo informó este medio, Omar Augusto Candia Flores, acusado de la salvaje agresión, permanece detenido luego de negarse a declarar ante el fiscal Jorge Viego. Candia Flores, de 54 años, está imputado de tentativa de femicidio agravado.

“Uno no se espera estas cosas, que la verdad que te dejan impactados. Mi mamá está ahora en un momento de shock, por lo que por ahí no entiende mucho pero lo que es la herida y esas cosas, gracias a Dios está saliendo adelante. Ella pasó por una cirugía de cinco horas y la lesión que tenía más comprometida era la del brazo. Calculo que va a tener que pasar por el quirófano nuevamente porque le cortó un tendón de un machetazo”, indicó Correa en “Nunca es tarde”, con la conducción de Emanuel Olaya.

“Yo llegaba del trabajo y me llamó mi hermano más chico contándome de la situación. Yo no podía entender qué es lo que había pasado. Para nosotros él era una persona muy buena y nos imaginamos que pudiera ocurrir lo que pasó. Sólo él sabe qué es lo que le pasó por la cabeza. Nunca pensé que pudiera ser así, tan malo. A nosotros nos quería como hijos. Todo lo que se logró en muchos años (en materia de afecto recíproco) se perdió en segundos”, agregó.

Correa dijo que, por el momento, prefiere no hablar con su madre sobre los motivos que desencadenaron el grave incidente.

“Es todo muy reciente y no quiero preguntarle cosas que por ahí no quiere contarnos. Esperaría un poco más para que se recupere bien y de ahí sí que nos cuente bien su historia. Le doy gracias a Dios de que está viva por ella y por mis hermanos (seis en total)”, manifestó.

El joven advirtió que no había antecedentes de violencia de género en la pareja. Los nenes más chiquitos fueron testigos del salvaje ataque.

“No se me ocurrió ir a hablar con él para preguntarle qué es lo que pasó. Lo único que me interesa es que mi vieja pueda salir adelante y se pueda recuperar de esto. Además me costaría mucho perdorarlo por lo que pasó. Cuando tuvieron un distanciamiento les pedí que mantuvieran una buena relación, más que nada por los nenes más chiquitos”, añadió.

Correa se mostró tranquilo por el hecho de que Candia Flores deberá rendir cuentas ante la Justicia por lo que hizo.