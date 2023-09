Sin Messi: cómo forma la Argentina ante Bolivia en la altura de La Paz

La presencia del 10 estaba complicada. Lleva cuatro días casi sin entrenarse, lo que implica un riesgo para cualquier jugador. Sólo hizo movimientos de recuperación livianos el viernes, sábado y domingo. Y sin actividad en la cancha de The Strongest, el lunes. Que no se pusiera ni siquiera los botines en La Paz, hizo ver que realmente la duda era más grande de la esperada. Y finalmente, se supo que no irá de entrada y tampoco al banco.

Cuando se tomó la decisión de que vuele a Bolivia, era para sumar minutos. O de titular. O entrando. Lo dijo Scaloni: “Si viaja, es porque está para jugar”. Pero ya en Bolivia, ese escenario cambio. Que no se haya movido ni un poquito en la última práctica, ni siquiera haciendo un regenerativo, fue una señal inequívoca de que el capitán no estaba bien.

Así vivió la práctica. Ni se movió. Toda una señal.

Ante la ausencia de Leo, el que llevará la cinta ante Bolivia será Ángel Di María. Y la 10 de Messi, nada menos, la lucirá Angelito Correa, en una camiseta que seguro guardará para toda la vida. El partido arranca a las 17 hora de Argentina.

El 11 inicial ante Bolivia

Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Alexis; Di María, Julián Álvarez y Nico González.

Con información de Olé