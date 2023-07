La NASA dijo que difundirán datos sobre posible existencia de vida extraterrestre

Clarence W. “Bill” Nelson, el ex astronauta y actual director de la NASA, está llevando a cabo una gira sudamericana para fortalecer la cooperación científica internacional. Su visita a Argentina tomó un giro intrigante después de que David Grusch, un ex oficial de inteligencia de Estados Unidos, afirmara haber encontrado “restos biológicos no humanos” mientras investigaba OVNIs.

En una entrevista con la prensa, Nelson anticipó que la NASA publicará un documento final sobre posible vida extraterrestre a finales de año. Nelson compartió sus creencias personales sobre la posibilidad de vida extraterrestre y destacó los esfuerzos de la NASA para buscar vida fuera de la Tierra, incluyendo la misión del robot Perseverance en Marte y el análisis de muestras biológicas tomadas del asteroide Bennu.

Durante su visita a Argentina, Nelson firmó acuerdos de cooperación científica y visitó centros tecnológicos de ciencia espacial. También expresó su esperanza de que Argentina se convierta en el país número 28 en firmar los acuerdos Artemis, una iniciativa para explorar el espacio de manera conjunta con propósitos internacionales.

El director de la NASA subrayó la importancia de trabajar en colaboración con Argentina en diversos proyectos espaciales y abordó la necesidad de enfrentar el cambio climático. La NASA está desplegando satélites y observatorios para recopilar datos sobre la Tierra y comprender mejor los cambios medioambientales.

Por último, Nelson mencionó la competencia espacial con China y su interés en llegar al Polo Sur de la Luna debido a la presencia de agua, que podría utilizarse como combustible para cohetes. Nelson enfatizó que las misiones espaciales de Estados Unidos tienen fines pacíficos y que el objetivo de China debe ser evaluado por la comunidad internacional.

Con su visita a Argentina, Nelson busca fortalecer la cooperación científica y avanzar en la exploración espacial y el estudio del cambio climático, destacando el papel clave de la colaboración internacional en estos esfuerzos.

Fuente: Télam