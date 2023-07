Wanda Nara respondió preguntas sobre estado de salud

Desde que el jueves 13 de julio se supo que unos estudios no le habían dado el resultado esperado, Wanda Nara bajó el perfil de su exposición mediática. No dio más entrevistas, sus redes sociales prácticamente se limitaron a proyectar sus compromisos profesionales, tanto en la conducción de Masterchef como en su empresa de cosmética, y dejó para otro momento las intervenciones relacionadas a su vida privada.

En este panorama, la empresaria volvió a abrir la ventana de su intimidad contestando algunas preguntas de sus seguidores en Instagram. Allí aseguró estar “muy bien” de salud y reveló cuál será su próximo destino: “Estambul”.

Al respecto, se refirió a las diferentes versiones en torno al viaje: “No me voy a hacer un tratamiento a ningún país. Me voy a Europa a acompañar a Mauro”, aseguró. Y agregó respecto a los rumores que circularon en los últimos días: “La verdad que estoy bien. Y sí, muchas cosas se dijeron. Hablan y aseguran cosas que no son verdad, sin medir que están hablando de la vida de otro”.

Por último, abrió la puerta a un posible regreso cuando respondió afirmativamente cuando la consultaron sobre si tenía nuevos proyectos aquí en Argentina. No dio más precisiones, si se trata de algo de ficción, otra conducción, o refiere al plano empresarial.

Fuente: Infobae