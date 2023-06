Mamá pide ayuda: ella y su hijo tienen HIV y viven en la extrema pobreza

Milena Paiallef es una mujer está desesperada. Actualmente vive sola con sus tres hijos en un estado muy difícil desde lo socio-económico, sumado a los delicados problemas de salud que aquejan tanto a ella como Said, su hijo menor, de un año y once meses.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, la mujer de 38 años explicó: “No tengo ayuda de nadie. Necesito pañales para bebés y comida, porque solamente cobro 40 mil pesos que no me alcanza para prácticamente nada”.

“Tampoco tenemos abrigo, algo indispensable para que no nos afecte a los pulmones. Toda mi vida trabajé, pero no puedo tomar frío ni dejar a alguien con mi bebé porque no tengo a quien acudir. Lo que cobre en un trabajo, la mitad se me va en pagarle a la persona que cuide a mi hijito”, afirmó en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y añadió: “El papá del nene está en el penal, por eso no puede ayudarme. Estamos solos, Said necesita pañales XXG, la ropa de abrigo le va quedando chica y no tengo dinero para comprarles a ninguno de los tres. Precisamos frazadas porque se me rompió la estufa hace poco. Estoy yendo a buscar el bolsón del nene a la escuela, pero ya no mandan ni azúcar ni leche, solo mandan fideos y arroz que es lo único que comen”.

“Mis otros hijos tienen 10 y 8 años, Nahuel y Bautista, ambos van a la escuela. Tengo que estar bien para mis nenes, no puedo decaer o encerrarme en la habitación. Si puedo contar con alguien es mejor, para dejar de estar sola. Estoy tomando medicación, hace dos meses nos diagnosticaron la enfermedad. El primer mes, a mi hijo le dieron la medicación en el Hospital Municipal, toma remedios tres veces por día”, indicó en otro tramo de su testimonio.

Quienes tengan intenciones de colaborar pueden hacerlo en Rawson 1960, del barrio Villa Amaducci o al teléfono 291-4353238.