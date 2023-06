Abel Pintos confirmó una de las mejores noticias

Abel Pintos es uno de los artistas más queridos por el público y seguido del país. El cantautor no para con su trabajo y suele girar por todo el territorio argentino y también fuera de aquí con sus canciones. Sin embargo, en el verano, luego de largos y agotadores shows, comunicó que se iba a tomar un descanso.

En tal sentido, Abel Pintos explicó: “Necesito parar un poco para poder procesar todo aquello que me pasa. Este año, después de marzo, me voy a tomar unos meses hasta que vuelva a escena”. El popular compositor señaló en su momento que podría volver a los escenarios en septiembre u octubre de 2023, aunque no había nada definido.

A través de sus redes sociales, el músico finalmente confirmó cuándo será su regreso a los recitales. Sin agregar muchos detalles, Abel subió una imagen con la frase: “18 de noviembre, estadio Vélez Sarsfield. ‘Plan Divino’”. Si bien no aclaró en qué momento saldrán a la venta las entradas para poder disfrutar del esperado concierto, lo seguro es que el posteo de Pintos fue muy bien recibido por sus seguidores, quienes celebraron la noticia. En poco más de una hora, la publicación cosechó cientos de comentarios y casi treinta y ocho mil me gusta.

Entre las lindas palabras que recibió Abel de parte de los internautas por su anuncio, se destacaron las siguientes: “¿Algo más bello que esto para empezar el día?”; “Necesito estar ahí”; “Metele que son pasteles”; “Justo el día de mi cumpleaños”; “¿Estás loquito?”, entre otras declaraciones de afecto y alegría.

