A bordo: el impactante video del accidente de Larrauri en el TN

Emiliano Giacoponi compartió estas imágenes «para quienes amamos la vida«, según señaló. Notablemente conmovido por la durísima situación vivida tras el incidente que protagonizó Leonel Larrauri, pretende mostrar los riesgos y consecuencias de maniobras dentro del deporte motor a altas velocidades tal como sucedió con el Turismo Nacional (Clase 3) en Comodoro Rivadavia.

“Por muy poco casi perdemos a uno de nuestros pilotos, amigo y capitán de los leones que hacemos Larrauri Racing”

El ruego de Giacoponi es perfectamente fundado cuando declara que “si no hacemos algo para cortar con estas maniobras en lugares muy rápidos, olvidando que arriba de un auto de carrera no va un muñeco sino un ser humano, no cumplo con mi misión y objetivo en la vida de cuidar a mis pares, de cuidar la vida, de sumar para el automovilismo argentino”.

“Fue el destino el que decidió que Leo hoy se encuentre con nosotros, fuera de peligro”

“Juntemos los corazones y que estas cosas no pasen más; vivamos y corramos lealmente con amor, porque luego nos arrepentimos cuando ya es tarde y de qué vale un puesto si se lleva una vida”, continuó Emiliano, que ha enfrentado sus propios desafíos en la vida y con esfuerzo gana la pulseada ante las dificultades. “Prevención es mi mensaje, amor por el prójimo. Hagamos un espectáculo de verdad y que gane el mejor”, concluyó.

Fuente: LB24 / Campeones.