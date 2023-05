“Va a costar volver a hacer la vida normal”, afirmó el comerciante asaltado en Villa Mitre

Maximiliano está comenzando de nuevo. No tiene muchas más opciones y se aferra al costado positivo de lo sucedido a última hora de la tarde del sábado en una de las sucursales del comercio de venta de videojuegos ubicado en la esquina de Maipú y Washington, donde la Policía frustró un asalto e hirió a uno de los delincuentes.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, y aún en estado de shock, resaltó: “Esto es algo a lo que todos estamos expuestos, que nadie quiere vivir. Es la segunda vez que nos toca y es parte del momento que estamos pasando”.

“Cuando fue el hecho no estaba en el lugar, en ese momento, me encontraba hablando por celular con mi madre que se encontraba junto a uno de los chicos que atiende. Como me cortó de una manera rara, entré a las imágenes de las cámaras para ver qué estaba pasando”, consideró el titular del local, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y prosiguió con la crónica de lo sucedido: “Ahí vi a una persona apuntando con un arma a uno de los chicos, llamé al 911. Otra señora dio aviso a un policía que vive acá cerca y se comunicó con la Comisaría Cuarta. Los muchachos llegaron rápidamente y se encontraron con el delincuente que había precintado a mi madre, un empleado y un cliente”.

“Vine desde donde estaba, lo más rápido que pude, observando las cámaras, aunque por la desesperación no podía tener noción de lo que realmente estaba ocurriendo. Solo quería estar ahí, cuando llegué la Policía ya había actuado, el delincuente estaba muy nervioso y eso se contagió a los chicos que estaban adentro y pasaron un momento horrible”, añadió en otro tramo de la entrevista.

Ya en el cierre, Maximiliano reconoció que “hacer una vida normal va a costar bastante. Por lo que me contaron, el ladrón quería mercadería, no buscaba plata, pedía que todos se queden quietos porque afuera había tres cómplices más. Fue una situación sumamente complicada”.

“Decidimos no abrir estos días, más allá de que somos comerciantes y vivimos de la venta, pero nos vamos a tomar un tiempo para dejar todo en perfecto estado. Ver los orificios de bala en los mostradores no es nada lindo. Esperemos que esto pase lo más rápido posible y seguir trabajando que es lo que hacemos hace más de 30 años”, dijó.

Por último, destacó: “Quiero reconocer el rápido accionar policial, nos trataron de calmar desde el primer momento. Dentro de todo lo feo, terminó bien y sentimos el apoyo de toda la gente que vive en el barrio. Quedó el bolso que era del delincuente, está lleno de mercadería que tenía previsto llevarse”.