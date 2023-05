Las Grutas: investigan ola de robos

Cada verano Las Grutas es promocionada como una de las plazas turísticas más importantes. Incluso muchos famosos eligen a este balneario para hacer temporada de teatro o simplemente para disfrutar del mar.

Pero desde un tiempo a esta parte, lamentablemente Las Grutas es tapa de los diarios por los reiterados hechos de inseguridad, muchos de los cuales consisten en vaciar completamente las casas de temporada.

Enrique Alderete, un vecino y prestador de servicios turísticos de la localidad, habló en Toca Madera por Radio Noticias y explicó: “Esta es una vieja preocupación, uno de los motivos es que no hay viviendas que no están habitadas, pero en temporada está lleno y roban lo mismo. Peor aún, porque roban a los turistas que son el producto del cual vivimos, a muchos turistas les han desvalijado las casas cuando vuelven de la playa, arruinándoles las vacaciones”.

“Lo que está pasando en Las Grutas cada vez se agrava más, porque ahora van por todo, se llevan los colchones y los inodoros”, indicó.

Además, mencionó: “Polulan las tomas como Viedma en su entrada, el desarrollo que ha hecho este gobierno ustedes lo tienen graficado en su entrada, donde hay desidia y falta de políticas del Estado” y completó: “Las Grutas está viviendo una situción jodida y no hay solución”.

“En muchos casos son hasta los mismos, ya los conocen con nombres y apellidos y se ha incrementado el tema de que van por todo, se llevan el aire acondicionado, bidets, inodoros, todo, porque están las tomas y necesitan armar sus casas”, describió.

El vecino, con un ceño de preocupación, precisó: “Siempre es lo mismo, no hay personal, no hay móviles, ponen cámaras y no hay quién las controle. Hay toda una secuencia de problemas donde el único perjudicado es el ciudadano”.

“Como ciudadanos hemos hecho de todo y siempre son las mismas explicaciones, los efectivos que hay en la comisaría muchas veces no pueden decir todo lo que quisieran por mantener su puesto de trabajo ni ir en contra de las directivas de más arriba. Pero esto es un problema recurrente”, sostuvo y remarcó: “A raíz de este nuevo brote de inseguridad, han conformado el Consejo de Seguridad que lo venían reclamando hace rato y no le daban bolilla, éste es un problema de decisión de Estado para que las cosas cambien”.

“Lamentablemente, ya nos cuidamos entre nosotros, tratamos de estar informados con grupos de WhatsApp y sé de varios casos que ni hicieron las denuncias para no perder más tiempo. A un muchacho que es albañil, al lado de mi casa, le sacaron todas las herramientas y hasta la hormigonera, vinieron, pidieron las cámaras y no hicieron nada, la gente también se cansa de eso”, subrayó.

Fuente: LB24 / Noticias Net.