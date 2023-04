Pre Viaje 4: cuáles son los destinos más elegidos

El subsecretario de Promoción Turística del Ministerio de Turismo y Deportes, Lisandro Pérez Losinno, calificó este martes la cuarta edición del programa PreViaje como “un éxito” y dijo que, en función de la respuesta de la ciudadanía, “no habrá temporada baja” en el país, cumpliéndose el objetivo que aspiraba alcanzar el sector.

Losinno destacó la participación de afiliados del PAMI y la elección de combinar el turismo clásico con la posibilidad de presenciar partidos del seleccionado argentino de fútbol en el Mundial Sub 20. “Estamos viendo que no solo se han planificado escapadas cortas para aprovechar los fines de semana largo de mayo y junio, sino que también hay mucho movimiento para alentar a nuestra selección sub 20 de fútbol masculino”, expresó a Télam.

En cuanto a los destinos más elegidos, Pérez Losinno mencionó a Misiones, Salta, Río Negro, la Provincia de Buenos Aires y Tierra del Fuego, y también señaló casos especiales como “el gran ascenso de Termas de Río Hondo, que está traccionado principalmente por las personas afiliadas de PAMI”.

“Otras novedades son San Salvador de Jujuy, que también ha escalado bastante en el ranking, por lo menos en lo que fue el desempeño en ediciones anteriores de PreViaje”, subrayó el funcionario.