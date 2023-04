Burlando en Bahía: “La educación es lo único que nos salvará como sociedad”

De visita en Bahía Blanca, el penalista y candidato a gobernador Fernando Burlando conversó con LA BRÚJULA 24 y expresó su preocupación por el delicado cuadro de situación que atraviesa a toda la sociedad argentina y, en particular bonaerense.

Burlando llegó a la ciudad para atender una causa del fuero de Familia en el cuarto piso de Tribunales junto a su amiga y colega local, María Laura Bentivegna y afirmó: “Daré una charla en la Facultad ante muchos inscriptos, en su mayoría jóvenes, y recorreré la ciudad. Esta es una ciudad que me gusta muchísimo, por lo que representa y significa. Llegué esta mañana y el primer paneo que hago es muy agradable”.

“Estoy sorprendido con la cantidad de gente que confía en nosotros, que la sociedad se involucre con la política es la clave para sacar a la provincia adelante. Dejaré la profesión cuando sea gobernador. No necesito asesores para saber cómo vive la gente, he recorrido todo el país y el territorio bonaerense, sabiendo cómo se vive”.

Además, advirtió que “uno de los temas trascendentales es la inseguridad. Estoy abocado a conocer las temáticas particulares y el Estado debe abarcar cada problemática. También me preocupa el tema del poder adquisitivo, la educación, porque estamos en una provincia en la que no pareciera ser importante cuando debería ser el verdadero salvavidas. Es clave entender una cuestión emocional, algo que los políticos están desatendiendo. La gente está cansada de los discursos y promesas incumplidas”.

“Me han hablado muy bien del Intendente (Héctor Gay), no voy a tener oportunidad de encontrarme con él, pero la idea es regresar y generar una reunión. En esta ocasión recorreré el Puerto y el Shopping, tengo una agenda muy apretada hasta mañana”.

“Soy un ciudadano más, me siento igual que la gran mayoría de la población. Mi profesión me dio muchas cosas, habrá un sector que se pregunte qué necesidad tengo de entrar en política después de mis logros jurídicos y una hija recién llegada al mundo. Pero cuando miro la cara de mis otros hijos, me doy cuenta que tengo la necesidad de hacer algo distinto por mi provincia y mi país”, consignó Burlando, en su charla con el programa “Hora Pico”.

Y analizó en detalle el aspecto de la educación como una de las principales falencias: “Los alumnos no solo tienen problemas para comprender textos, también los maestros están alcanzados porque el Estado no les da posibilidades de perfeccionamiento. Lo único que nos va a salvar es la educación, la cual necesitamos desde chicos porque uno aprende todo en esos primeros años de vida, aspectos esenciales. Quizás haya un sector político que le dé la espalda por algún interés personal”.

Desde algunos sectores se especula que el nexo entre el abogado penalista y Bentivegna podría trascender el punto de vista profesional y estaría vinculado a un posible ofrecimiento de candidatura en lo político.