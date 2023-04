Bordoni designó a un colaborador de la dictadura como delegado en Sierra de la Ventana

La designación de un personaje que se desempeñó como colaborador de la dictadura como delegado comunal en Sierra de la Ventana, despertó una fuerte polémica en el distrito vecino. En especial tras la ratificación del intendente Sergio Bordoni de mantener el nombramiento de Julio Baamonde, quien aparece en la lista de Personal Civil de Inteligencia durante el oscuro proceso cívico-militar. Baamonde fue designado por Bordoni como reemplazante de Hugo Polvara, el hasta ahora referente municipal en Sierra de la Ventana.

La Brújula 24 contactó este miércoles a Sandra Gabriela Kifer, referente de la UCR (partido al que hasta hace algunos años pertenecía Bordoni) y actual presidenta del Concejo Deliberante del distrito de Tornquist, para tratar de entender la situación.

“El día lunes asume un nuevo delegado en Sierra de la Ventana. Ayer a la tarde y en la mañana de hoy nos llega esta información que se trata de una persona que fue colaboradora en el Batallón 601 de Inteligencia en la última Dictadura Militar”, expresó en el programa “Nunca es tarde”.

“En líneas generales hay un malestar general por esta situación. El intendente, en algunas declaraciones que he podido leer, ha dicho que él no estaba enterado de esta situación. Lo que digo es que hay una responsabilidad del Intendente, que está al mando del Ejecutivo municipal y el no estar enterado de esta situación pone en evidencia una improvisación importante a la hora de elegir los funcionarios que lo acompañan. Este tipo de situaciones son un claro retroceso en la calidad institucional”, agregó.

Si bien es sabido que Baamonde tuvo otros cargos públicos, aclaró la edil que el listado de quienes formaron parte de los servicios de Inteligencia se empezaron a conocer a partir del año 2010, tiempo después que el designado delegado fuese concejal y funcionario en el Ministerio de Salud de la Nación.

Kifer dijo que la tozuda posición de Bordoni de ratificar la designación de Baamonde, responde a una cuestión caprichosa que carece de justificación.

La polémica se originó pocos días después de los actos conmemorativos por el 24 de Marzo, Día de la Memoria y la Justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura.