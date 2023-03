Canje de bonos: Massa quiere saber qué impacto tendrá en la Anses

El ministro de Economía, Sergio Massa, hizo una fuerte defensa del canje de bonos en dólares de los organismos públicos anunciado que anunció esta semana, a la vez que contó que le pidió a la Universidad de Buenos Aires “un dictamen para ver” si la medida “es beneficiosa para la ANSeS”.

“Tomé la decisión de que la UBA, a través de la Facultad de Ciencias Económicas, haga un dictamen para ver si el canje es beneficioso para la ANSeS. Si el dictamen dice que no es beneficioso, ANSeS no intervendrá en el canje”, sostuvo el ministro en Radio Mitre.

Al fundamentar la decisión, Massa explicó que había “113” organismos públicos que “de manera descoordinada, y muchas veces generando perjuicio al Estado, administraban la compra y venta de títulos, para una economía que necesita orden”. “Eso es un problema”, manifestó.

Al igual que lo planteó su vice, Gabriel Rubinstein, Massa destacó que el canje de bonos bajará la deuda externa en 4 mil millones de dólares.

“Lo tomamos de distintas canastas y de alguna manera lo transformamos en menor deuda externa argentina. Le vamos a comunicar a la Bolsa de Nueva York para que esos bonos dejen de cotizar y dejen de ser vendidos en el sistema y así bajar el nivel de deuda”, dijo.

Qué ganancias tendría la Anses

Según Massa, el canje de bonos significa “un ordenamiento de la deuda pública dentro del Estado”, con el que la ANSeS ganará “poco más de 2 mil millones de dólares”.

Y respondió a las críticas “anticipadas” a la medida. “Cuando aparecieron las primeras opiniones no había sido publicado el decreto y el anexo. El no conocer detalles lleva a opiniones anticipadas. Y tampoco podemos tener falta de transparencia. A partir de ahora, ya no se pueden vender y comprar bonos a discreción; tienen que hacerlo en un marco regulado y utilizando como operador al BCRA. Es importante que tengamos un mecanismo que permita garantizar certidumbre y que las reglas económicas tengan un control centralizado y transparencia. Esto nos va a permitir profundizar el mercado de capitales argentino”, señaló.

En ese contexto, recordó que asumió en agosto “en una situación súper delicada desde el punto de vista político y económico”, con “dificultades para financiarnos”, y aseveró: “Mi responsabilidad es estabilizar la economía para darle tranquilidad a la gente”.

