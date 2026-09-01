Mirá en vivo el programa La Brújula TV

La Brújula TV tendrá este martes una nueva emisión con una agenda centrada en obras públicas, actualidad judicial y las dificultades económicas que atraviesan los jubilados.

En el primer bloque estará Gustavo Trankels, quien hablará sobre las obras vinculadas al Cholo, su avance y los trabajos previstos.

Luego Germán Sasso abordará el denominado caso ARCA y brindará detalles sobre la situación.

Finalmente, en el tercer bloque participará Luciano “el Canillita” Martos, quien analizará las complicaciones económicas que enfrentan los jubilados y el impacto de la situación actual sobre sus ingresos.