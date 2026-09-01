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Mirá en vivo el programa La Brújula TV
Una nueva edición con entrevistas vinculadas a temas de actualidad local.
La Brújula TV tendrá este martes una nueva emisión con una agenda centrada en obras públicas, actualidad judicial y las dificultades económicas que atraviesan los jubilados.
En el primer bloque estará Gustavo Trankels, quien hablará sobre las obras vinculadas al Cholo, su avance y los trabajos previstos.
Luego Germán Sasso abordará el denominado caso ARCA y brindará detalles sobre la situación.
Finalmente, en el tercer bloque participará Luciano “el Canillita” Martos, quien analizará las complicaciones económicas que enfrentan los jubilados y el impacto de la situación actual sobre sus ingresos.
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