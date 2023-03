El último posteo del joven que denunció a Jey Mammón

Lucas Benvenuto se expresó por redes sociales en las últimas horas en medio del escándalo por la revelación de su denuncia contra Jey Mammón por abuso sexual, cuando él sólo tenía 14 años y el conductor 32.

El joven publicó en Instagram un extenso texto sobre la soledad acompañado por una melodía melancólica, en lo que asumió como “una carta a ese niño” que fue algún día.

Vale mencionar que, de acuerdo al relato de Benvenuto, él mantuvo una especie de relación con Juan Martín Rago, popularmente conocido como Jey Mammón, la cual había sido advertida por su madre, quien solía preguntar si Lucas había llegado, cuando el joven se marchaba de su casa, siendo menor de edad, para encontrarse con el conductor de Telefe.

En este sentido, el chico que tiene más de 30.000 seguidores en su cuenta personal de Instagram, utilizó el espacio que le fue dado en ‘A la tarde’, el ciclo que conduce Karina Mazzocco, para contar su verdad acerca de los abusos sexuales que sufrió durante su niñez y adolescencia, una vez que estalló la polémica alrededor de Marcelo Corazza.

Con más de 7.300 likes y casi 1.700 comentarios, la reciente publicación dedicada a ese niño que tanto sufrió cosechó sentidos mensajes por parte de los usuarios de la red social de las fotos: “No estás solo, estamos acá para gritar tu verdad”; “Te abrazamos y te vamos a acompañar siempre”; “Te admiro, no pares hasta el final”; “Decile a ese niño que hoy es la voz de muchos niños que perdieron su inocencia en manos perversas”; “No te imaginás lo valioso y grande de lo que hacés”, fueron tan sólo algunas de las palabras que el joven recibió, luego de que trascendiera su caso.

Cabe destacar que la carta que Lucas escribió para sí mismo fue publicada, también, el 19 de diciembre de 2020, coincidentemente con el año en que Benvenuto había intentado denunciar por primera vez ante la Justicia los hechos que lo vincularon a Mammón, siendo rechazado por una fiscal que aseguraba la proscripción de la causa.

De esta manera, queda demostrado que hace mucho tiempo el joven sufre en silencio todo lo vivido, teniendo ahora la oportunidad única de que la verdad de ese niño salga a la luz.

La carta de Lucas

Acá voy a estar

Cuando te sientas solo

Cuando tus horas oscuras opaquen tu sonrisa

Cuando el sendero por el que caminás pierda sus colores

Acá voy a estar

Cuando sientas que todo pierde sentido

Cuando no te entiendas

Acá voy a estar

Cuando el sol se deje de asomar por tu ventana

Cuando la tristeza te absorba

Acá voy a estar

Cuando te quedes solo y no sepas a quien acudir

Cuando necesites volver de ese limbo

Acá voy a estar

Cuando tus lágrimas caigan y te quedes sin fuerzas

Cuando los recuerdos te engañen

Acá voy a estar

Cuando no puedas dormir y las pesadillas se apoderen de tus sueños

Cuando no quieras apagar la luz

Cuando el silencio te acose

Sin que me lo pidas, ACÁ VOY A ESTAR.

No te voy a dejar atrás sin antes regalarte la verdad, TU VERDAD.

Yo te voy a cuidar y proteger como nunca nadie lo hizo antes, porque ese es mi trabajo, traerte de nuevo al lugar donde te robaron los años más importantes de tu vida.

CARTA A ESE NIÑO QUE FUI ALGÚN DÍA.

Fuente: LB24 / Minuto Uno.