Bevilacqua retrasa el pago de los sueldos a concejales: “Defiendo a los vecinos”

El intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, decidió que el municipio va a retrasar el pago de su sueldo y el de cada uno de los 16 concejales del distrito por falta de recursos, a partir de un recorte de los fondos de la coparticipación que le envía el gobierno de Axel Kicillof.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Bevilacqua explicó la razón de la drástica medida: “El año pasado sufrimos la baja de la coparticipación del 5%. A eso se le suma que en 2023 no se está cumpliendo lo prometido. En enero y febrero sufrimos una baja ostensible y brusca. Por eso les hicimos saber al Gobernador, al jefe de Gabinete y al ministro de Economía esta dificultad”.

“El dinero que ingresa no cumple el punto de equilibrio de empleados municipales y proveedores. Por eso tuvimos que volver a adecuar el presupuesto. Tomamos algunas medidas como la baja de viáticos y combustible, envié una ordenanza de emergencia y tuvimos que establecer prioridades, pagar salarios y extender la cadena de pagos a proveedores. Los intendentes y los 16 concejales vamos a tener que esperar, es sentido común”, resaltó, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, disparó luego de que se difundiera un comunicado repudiando la medida: “Ningún diputado del radicalismo me llamó para ofrecerme una ayuda y brindar una solución. Solo defienden el bolsillo de la dieta de los concejales antes que resolver el mismo problema que no solo tiene Villarino, sino también Necochea, Chivilcoy y Olavarría. Al gobernador le hicimos ver en enero que cuando se aprobó el presupuesto que a los intendentes de Juntos les compensaba el porcentaje de coparticipación que les quitaban”.

“Pretendemos que nos traten de la misma manera siendo vecinalistas porque no tenemos estructura. La cuestión no pasa por un tema de gasto público, seguimos en los mismos niveles históricos, pero el nivel de ingreso cayó. La Provincia debe cumplir con lo proyectado y no solo enviar el dinero para que podamos pagar los sueldos, sino para sacar a la calle al camión regador o la motoniveladora”, añadió.

Luego, Bevilacqua enfatizó que “este último mes, entraron 137 millones de pesos a Villarino y solo de sueldos netos tenemos $170 millones. Eso nos obliga a tomar medidas porque la problemática se agrava. Defiendo los intereses de Villarino y el último en pagar el costo será el vecino, por eso es descabellado que los concejales se enojen porque por el momento nadie va a cobrar sus sueldos, al igual que yo”.

“Cuando tenés vocación, los primeros en poner el pecho somos los electos, no le podemos pedir a los empleados públicos y los proveedores que paguen el precio. A mi no me importa cómo hacen los demás intendentes, en mi vida me manejo ordenado, por eso pido que me dicten la emergencia económica para poder explicar por qué se modifica un Presupuesto”, indicó el jefe comunal del partido de Villarino.

En tal sentido, se sinceró agregando: “No puedo extorsionar a mi mismo, solo digo que no está el dinero, a quién le doy prioridad. Cuando se solucione el tema, cobraremos los concejales y nosotros, no es que no vamos a pagar. Lo de los concejales es una dieta, no un salario, antes venían a ser honoríficos, cobrando una compensación por el día que iban a trabajar”.

“Entiendo a Milei cuando habla de la casta, a los 58 años no me importa nada, voy a defender a los vecinos de Villarino, somos un vecinalismo que salió de las estructuras partidarias tradicionales. No quiero ser ejemplo de nada, simplemente cumplo con mi rol y responsabilidad”, finalizó enfáticamente.