La columna de la Ubfal: escándalo con Stravaganza en el Luna Park

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resumió las principales novedades del mundo de la farándula.

“La noche de este sábado estaba prevista una función despedida de Stravaganza, el espectáculo de Flavio Mendoza en el Luna Park y todo terminó en un gran escándalo. Al parecer hubo sobreventa de entradas y mucha gente tenía asientos ocupados cuando llegó al estadio y, por otra parte, no se veía bien de todos lados. Había dos funciones previstas a las 20 y las 23. La primera función empezó tardísimo y se suspendió por la desorganización. Hay versiones encontradas, pero nos empezaron a llegar mensajes de la llegada de la Policía al tener que cancelarse la función, con la gente que pedía la devolución del costo de sus entradas con valores que iban desde los $ 4000 a los $ 15000 pesos en las primeras ocho filas. Y hubo peleas y golpes entre los propios asistentes al show al encontrar ocupado su lugar. Se frustró así lo que iba a ser la gran despedida de Flavio antes de su viaje a Canadá con su hijo Dionisio y su pareja, para hacer su espectáculo en ese país. El mega show, que logra combinar todas las disciplinas del teatro moderno como danza, acrobacia, canto, actuación y humor con una especial fusión musical de ritmos muy vanguardista, un gran despliegue tecnológico y un elenco insuperable con más de 40 artistas en escena apoyados por un staff técnico de primer nivel, cuenta una historia de amor por los escenarios El Pasado, El Presente y El Futuro, que culmina con un poderoso mensaje de esperanza y amor por el prójimo. Flavio llevará Stravaganza y sus demás obras a un exclusivo resort que es administrado por el empresario Dominic Perrier y su familia y cuya construcción fue objeto de un reality para la TV canadiense. Está ubicado en Maricourt, una localidad cercana a Montreal y Quebec, y alberga a 8 mil personas. El contrato firmado es por tres temporadas. El debut será en mayo en un auditorio especialmente preparado y que antes era una carpa del Cirque du Soleil. Habrá funciones hasta septiembre y se van a realizar en francés, inglés y español. Encima con todo un elenco argentino”.

LAMENTABLE organización de @flaviomendoza ENTRAMOS 1 hora tarde y antes de sentarnos empezó la obra. Cuando nos íbamos a sentar no teníamos lugar!!! Había sobrevendido todo un desastre pague 15 palos para ver esta obra de m*** #stravaganza #flaviomendoza pic.twitter.com/gCWRGOF5kR — Adrian. (@TatoVlogs) March 18, 2023

“Ya en el ingreso y en la larga fila para llegar al Lola Membrives se ve a la gente feliz, entusiasmada. Amo a Nico, Sé que me voy a divertir, son algunos de los comentarios del público que en estas primeras funciones sacó hace semanas ya sus entradas para ver antes que nadie Tootsie. Y así, en este domingo, no sólo se llenó una función, sino que hubo dos en esta sala emblemática de la Calle Corrientes para disfrutar de esta comedia romántica, dirigida por Mariano Demaría, con toques de musical, que le da al público lo que espera: alegría, humor, una puesta fantástica con escenografía y pantallas de primer nivel, un vestuario que lleva la firma de Renata Schussheim y un elenco que de Nico Vazquez al último bailarín sostiene la hora y cuarenta y cinco de espectáculo sin dejarlo decaer. Conociendo a Nico, se ve en escena su estudio del personaje de Dorita Sanchez, esa mujer que fue construyendo en la voz, los gestos y las palabras y que esconde al actor frustrado que encuentra un sólo camino para triunfar: ser otra. Es muy interesante la mirada que le sumó esta adaptación a nuestros tiempos, de una comedia que fue película y que protagonizaron Dustin Hoffman y Jessica Lange hace 40 años, para actualizar el hecho de ser mujer en un ambiente hostil, con marcaciones valiosas en este sentido. Juli Nair Calvo acompaña con su talento a Nico Vazquez en la historia central, pero se lucen también otros actores en roles secundarios, como la genial Vivian El Jaber; Maida Andrenacci y David Masajnik, en un elenco parejo en energía y entusiasmo. Tootsie es una fiesta y así la vive el público que apostó a esta comedia antes de su estreno. Y no se equivocó”.

“Pocos y selectos invitados estuvieron en este viernes celebrando el cumpleaños de María Laura Santillán en una conocida parrilla del barrio de Palermo. Allí confluyeron Daniel Hadad y su mujer, Viviana Zocco, Eduardo Feinmann, Sergio Lapegüe y Bochi, Angel de Brito, Yanina y Diego Latorre, Rodolfo Barili y Teté Coustarot, entre otros. María Laura sigue en este año con su programa de los mediodías en Radio Rivadavia donde en setiembre del año pasado desistieron del pase con quien la antecede en el horario, Luis Novaresio. En ese momento comentamos que el problema de ese intercambio al aire era que para Novaresio era el final de su programa, el momento de distender y charlar con quien lo continúa en la grilla. Y para María Laura era el de largar la venta de lo que venía, con demasiado entusiasmo y tal vez tocando temas que el periodista ya había hecho en tres horas de radio. Una diferencia de tiempos, estilos y miradas que no se pudo superar”.